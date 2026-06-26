Польські міста відмовляються приймати українських дітей на оздоровлення, - міський голова Івано-Франківська Марцінків
Частина польських міст-партнерів цього року відмовилася приймати на оздоровлення дітей з Івано-Франківської громади. У міській владі пояснюють це посиленням антиукраїнських настроїв у деяких громадах Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіо "Західний полюс" заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У Польщі стало менше охочих приймати українських дітей
За словами Марцінківа, порівняно з попередніми роками кількість польських міст, готових організовувати відпочинок для українських дітей, суттєво скоротилася.
Водночас Івано-Франківськ уже працює над розширенням міжнародної співпраці. Зокрема, дітей готові приймати міста Угорщини та країн Балтії.
На оздоровлення першими їдуть діти військових
Міський голова зазначив, що пріоритет у закордонному відпочинку надають дітям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.
За його словами, цього року діти вже побували на оздоровленні у Шибенику (Хорватія), Хшануві (Польща), Тракаї (Литва) та Ньїредьгазі (Угорщина).
Крім закордонних поїздок, в Івано-Франківській громаді триває літня оздоровча кампанія. Зараз завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій.
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