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Новини відносини України та Польщі
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Польські міста відмовляються приймати українських дітей на оздоровлення, - міський голова Івано-Франківська Марцінків

В Івано-Франківську шукають нові країни для дитячого відпочинку

Частина польських міст-партнерів цього року відмовилася приймати на оздоровлення дітей з Івано-Франківської громади. У міській владі пояснюють це посиленням антиукраїнських настроїв у деяких громадах Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі радіо "Західний полюс" заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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У Польщі стало менше охочих приймати українських дітей

За словами Марцінківа, порівняно з попередніми роками кількість польських міст, готових організовувати відпочинок для українських дітей, суттєво скоротилася.

Водночас Івано-Франківськ уже працює над розширенням міжнародної співпраці. Зокрема, дітей готові приймати міста Угорщини та країн Балтії.

На оздоровлення першими їдуть діти військових

Міський голова зазначив, що пріоритет у закордонному відпочинку надають дітям загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.

За його словами, цього року діти вже побували на оздоровленні у Шибенику (Хорватія), Хшануві (Польща), Тракаї (Литва) та Ньїредьгазі (Угорщина).

Крім закордонних поїздок, в Івано-Франківській громаді триває літня оздоровча кампанія. Зараз завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій.

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Автор: 

діти (5620) відпочинок (225) Польща (9475) Івано-Франківська область (1055)
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Топ коментарі
+18
А що там у Івано-Франківську шкідливого для здоров'я дітей? Металургія? Хімічна промисловість?
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26.06.2026 11:30 Відповісти
+12
І що? Продовжуйте стендап-шоу у міжнародній політиці, аплодуйте і підтримуйте - взагалі кордони закриють.
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26.06.2026 11:34 Відповісти
+11
Бо власники Буковелі (типу медведчуків, суркісів, коломойшів і всяких данєцких та києвських ханиг) хочуть бабла, а закордон- безкоштовно.
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26.06.2026 11:53 Відповісти

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