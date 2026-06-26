Польские города отказываются принимать украинских детей на оздоровление, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив
Часть польских городов-партнеров в этом году отказалась принимать на оздоровление детей из Ивано-Франковской громады. В городских властях объясняют это усилением антиукраинских настроений в некоторых общинах Польши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В Польше стало меньше желающих принимать украинских детей
По словам Марцинкива, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых организовывать отдых для украинских детей, существенно сократилось.
В то же время Ивано-Франковск уже работает над расширением международного сотрудничества. В частности, детей готовы принимать города Венгрии и стран Балтии.
На оздоровление первыми отправляются дети военнослужащих
Мэр отметил, что приоритет в заграничном отдыхе отдается детям погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны.
По его словам, в этом году дети уже побывали на оздоровлении в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгазе (Венгрия).
Помимо зарубежных поездок, в Ивано-Франковской громаде продолжается летняя оздоровительная кампания. Сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.
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"Крім закордонних поїздок, в Івано-Франківській громаді триває літня оздоровча кампанія. Зараз завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій." Джерело: https://censor.net/ua/n4010366