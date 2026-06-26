Польские города отказываются принимать украинских детей на оздоровление, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Часть польских городов-партнеров в этом году отказалась принимать на оздоровление детей из Ивано-Франковской громады. В городских властях объясняют это усилением антиукраинских настроений в некоторых общинах Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Польше стало меньше желающих принимать украинских детей

По словам Марцинкива, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых организовывать отдых для украинских детей, существенно сократилось.

В то же время Ивано-Франковск уже работает над расширением международного сотрудничества. В частности, детей готовы принимать города Венгрии и стран Балтии.

На оздоровление первыми отправляются дети военнослужащих

Мэр отметил, что приоритет в заграничном отдыхе отдается детям погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

По его словам, в этом году дети уже побывали на оздоровлении в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгазе (Венгрия).

Помимо зарубежных поездок, в Ивано-Франковской громаде продолжается летняя оздоровительная кампания. Сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцам в Польше все чаще начали отказывать в предоставлении временной защиты, — СМИ