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Новости Отношения Украины и Польши
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Польские города отказываются принимать украинских детей на оздоровление, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

В Ивано-Франковске ищут новые страны для детского отдыха

Часть польских городов-партнеров в этом году отказалась принимать на оздоровление детей из Ивано-Франковской громады. В городских властях объясняют это усилением антиукраинских настроений в некоторых общинах Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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В Польше стало меньше желающих принимать украинских детей

По словам Марцинкива, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых организовывать отдых для украинских детей, существенно сократилось.

В то же время Ивано-Франковск уже работает над расширением международного сотрудничества. В частности, детей готовы принимать города Венгрии и стран Балтии.

На оздоровление первыми отправляются дети военнослужащих

Мэр отметил, что приоритет в заграничном отдыхе отдается детям погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

По его словам, в этом году дети уже побывали на оздоровлении в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгазе (Венгрия).

Помимо зарубежных поездок, в Ивано-Франковской громаде продолжается летняя оздоровительная кампания. Сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.

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дети (6916) отдых (373) Польша (9195) Ивано-Франковская область (1006)
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Топ комментарии
+9
А що там у Івано-Франківську шкідливого для здоров'я дітей? Металургія? Хімічна промисловість?
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26.06.2026 11:30 Ответить
+5
І що? Продовжуйте стендап-шоу у міжнародній політиці, аплодуйте і підтримуйте - взагалі кордони закриють.
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26.06.2026 11:34 Ответить
+4
Так в статті написано, що в Івано-франківську теж відпочивають діти наших військових.
"Крім закордонних поїздок, в Івано-Франківській громаді триває літня оздоровча кампанія. Зараз завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій." Джерело: https://censor.net/ua/n4010366
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26.06.2026 11:34 Ответить

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