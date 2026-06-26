Ексміністр оборони Польщі Блащак поверне Україні орден "За заслуги"

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про рішення повернути Україні орден "За заслуги" І ступеня, яким його нагородив Володимир Зеленський у 2022 році.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Озвучив формулу "справжнього примирення"

"Відмовляюся від ордена "За заслуги", яким мене було нагороджено владою України", - написав керівник парламентської фракції партії "Право та справедливість" (2010–2015, з 2023 року).

За його словами, відмова від української нагороди є "жестом солідарності з родинами, які десятиліттями чекали на можливість належно вшанувати пам'ять своїх близьких, але сьогодні все ще стикаються з перешкодами".

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Також він назвав це рішення проявом підтримки позиції чинного президента Польщі Кароля Навроцького.

"Це вираз протесту проти позиції нинішніх українських владних структур. Водночас це вираз моєї підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який показав, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої держави не обговорюються. Справжнє примирення можна будувати тільки на фундаменті правди та поваги до жертв", - додав Блащак.

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Зазначимо, що заява Блащака пролунала наступного дня після аналогічного оголошення голови партії PiS Ярослава Качинського. Він повідомив, що поверне вручений йому Україною Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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