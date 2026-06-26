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Новини відносини України та Польщі
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Ексміністр оборони Польщі Блащак поверне Україні орден "За заслуги"

Ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про рішення повернути Україні орден "За заслуги" І ступеня, яким його нагородив Володимир Зеленський у 2022 році.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Озвучив формулу "справжнього примирення"

"Відмовляюся від ордена "За заслуги", яким мене було нагороджено владою України", - написав керівник парламентської фракції партії "Право та справедливість" (2010–2015, з 2023 року).

За його словами, відмова від української нагороди є "жестом солідарності з родинами, які десятиліттями чекали на можливість належно вшанувати пам'ять своїх близьких, але сьогодні все ще стикаються з перешкодами".

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Також він назвав це рішення проявом підтримки позиції чинного президента Польщі Кароля Навроцького. 

"Це вираз протесту проти позиції нинішніх українських владних структур. Водночас це вираз моєї підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який показав, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої держави не обговорюються. Справжнє примирення можна будувати тільки на фундаменті правди та поваги до жертв", - додав Блащак.

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  • Зазначимо, що заява Блащака пролунала наступного дня після аналогічного оголошення голови партії PiS Ярослава Качинського. Він повідомив, що поверне вручений йому Україною Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

орден (147) Польща (9475) Блащак Маріуш (107)
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Топ коментарі
+19
Цинізм поляків просто зашкалює.
Невже Навроцькому не ганьба за державний гімн Польщі, де згадується про садиста і ката українського народу Стефана Чарнецького, якого справедливо наздогнала українська куля? Цей мерзотник і геноцидник особисто хвастався, що знищив сто тисяч українців. це він викинув прах Богдана Хмельницького і його сина Тиміша з церви у Суботові. Цей кат і мерзотник вирізав до ноги українське місто Ставище, включно з немовлятами. І ось таку потвору прославляють поляки в своєму гімні. Чому Зеленський не поставить питання напряму перед Навроцьким про Чарнецького у державному гімні Польщі? З таким же успіхом в гімн Німеччини можна було б ввести Генріха Гіммлера. В цьому плані викликає обурення повна бездіяльність в цьому плані державних органів України, зокрема Інституту національної пам'яті, які не підіймають це питання на державному рівні. По суті, при кожному виконанні теперішнього гімну Польщі нам , українцям , плюють в лице. І українські державні органи вважають це нормальним. Всі ці Вови **********, Сибіги , Буданови і т.д. не захищають інтереси держави, яка їх найняла для цього.
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26.06.2026 17:12 Відповісти
+12
Похер на пшецьких некрофілів та на їх вибрики. Обіженки нікчемні.
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26.06.2026 17:06 Відповісти
+6
- Федя, дічь !
- Гєша, только нє Орла !!!! від Орла мене вже нудить !

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26.06.2026 17:07 Відповісти

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