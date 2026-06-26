Сикорский назвал "неадекватным" решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла: "Унизили лично президента"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" было "неадекватным". Он считает, что такой шаг унизил украинского президента.

Об этом Сикорский сказал в интервью TVN24, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Другое название для подразделения ССО

Глава польской дипломатии, комментируя скандал вокруг решения Зеленского назвать подразделение ССО в честь Героев УПА, заявил, что украинский президент мог пойти другим путем и выбрать более приемлемое название.

Сикорский пояснил, что когда Зеленский получил просьбу солдат, ему "стоило задуматься: мол, ладно, УПА боролась с советской властью, но она также убивала поляков".

"Поэтому, возможно, найдем и подскажем солдатам лучшее название. Например, взять конкретного героя, который боролся против советской оккупации", — сказал польский министр.

Читайте также: Орден Белого орла, который Зеленский вернул по почте, уже получили. Его передадут на хранение, — пресс-секретарь Навроцкого

"Унизили лично президента"

В то же время Сикорский считает, что "наш ответ также был неадекватным, поскольку он унизил лично президента Украины".

"Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал что-то другое. Эквивалентом могло бы стать, например, переименование аэропорта в Ясенцах в аэропорт жертв УПА, и тогда всё было бы уравновешено", — заявил глава МИД Польши.

По мнению главы польской дипломатии, "президент Навроцкий лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, ведущей войну".

Исторические споры и евроинтеграция Украины

Он также отметил, что хотел бы увидеть, "какие аргументы приведет украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор о вступлении" в Европейский Союз.

"Ведь переговоры — это одно, а в конце есть договор, который в некоторых странах требует даже референдума, а у нас — подписи главы государства", — добавил Сикорский.

Читайте также: Спор с Украиной по поводу орденов "несколько бессмыслен", — МИД Польши

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте также: После скандала с Зеленским рейтинг Навроцкого установил исторический рекорд в Польше — 54,8% поддержки, — опрос