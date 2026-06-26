Сікорський назвав "неадекватним" рішення Навроцького забрати орден Білого Орла у Зеленського: "Принизили особисто президента"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення президента Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла в українського лідера Володимира Зеленського було "неадекватним". Він вважає, що такий крок принизив українського президента.
Про це Сікорський сказав в інтерв’ю TVN24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Інше найменування для підрозділу ССО
Глава польської дипломатії, коментуючи скандал щодо рішення Зеленського назвати підрозділ ССО на честь Героїв УПА, заявив, що український президент міг піти іншим шляхом і обрати більш прийнятне найменування.
Сікорський пояснив, що коли Зеленський отримав прохання солдатів, то йому "варто було задуматися: мовляв, гаразд, УПА боролася з радянською владою, але вона також убивала поляків".
"Тож, можливо, знайдімо і підкажемо солдатам кращу назву. Наприклад, узяти конкретного героя, який боровся проти радянської окупації", - сказав польський міністр.
"Принизили особисто президента"
Водночас Сікорський вважає, що "наша відповідь також була неадекватною, оскільки вона принизила особисто президента України".
"Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив щось інше. Еквівалентом могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА, і тоді все було б урівноважено", - заявив глава МЗС Польщі.
На думку глави польської дипломатії, "президент Навроцький позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка веде війну".
Історичні суперечки та євроінтеграція України
Він також зазначив, що хотів би побачити, "які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір про вступ" до Європейського Союзу.
"Адже переговори — це одне, а наприкінці є договір, який у кількох країнах вимагає навіть референдуму, а у нас — підпису глави держави", - додав Сікорський.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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а ще Ви та пан Дональд є просто найадкватнішими поляками серед поляків і для поляків !!! і це найголовніше, бо Ви працюєте, перед усім, на Польщу.
але ось це: "да, да, но... нєт !" у Вас і у наших щирих друзів поляків (не у відбитої конфідерації) мене просто смішить, вибачте !
бачив вже кілька таких дорих порад: кохані наші українці, невже у вас немає інших Героїв крім Героїв УПА ? Знайдіть собі якихось інших. Назвіть, врешті решт просто "імені Героїв".
абсолютно певен, що указ з найменнуванням "Імені Героїв УПА" саме зараз був "не зрада, це було гірше - помилка !" (повна некомпетентність ЗЄлєнського як глави держави та політика).
вся ця метушня ЗЄлі з перепохованням Мельника, створенням Пантеону та указом про Героїв є НЕ на часі і НЕ брудними руками "какая разніца" ЗЄлі !!!!
але ж Герої УПА то реально Герої кожного із нас, від цього нікуди дітись !