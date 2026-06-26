Після скандалу із Зеленським рейтинг Навроцького встановив історичний рекорд у Польщі- 54,8% підтримки, - опитування

Президент Польщі Кароль Навроцький очолив рейтинг довіри серед польських політиків, встановивши рекордний показник підтримки – 54,8%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з результатів опитування IBRiS, проведеного на замовлення Onet. За місяць рівень довіри до Навроцького зріс на 8,4 відсоткового пункта. Це найвищий результат за всю історію проведення таких соціологічних опитувань у Польщі.

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Соціологи пов'язують зростання рейтингу із заявами щодо України

За результатами опитування, 23,8% респондентів заявили про повну довіру президенту, ще 31% відповіли, що "скоріше довіряють". Натомість 39,3% опитаних висловили недовіру, а 8,8% не визначилися з відповіддю.

Як зазначає Onet, не виключено, що різке зростання підтримки Навроцького пов'язане з його рішенням відкликати вручений Президенту України Володимиру Зеленському орден Білого Орла. Польовий етап опитування тривав 19–21 червня, тобто вже після заяви президента Польщі.

Новий показник Навроцького перевищив попередній рекорд довіри, який узимку 2024 року належав лідеру партії "Польща 2050" Шимону Головні – 54,4%.

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Хто ще увійшов до рейтингу

Друге місце посів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із результатом 42,6%, третє – прем'єр-міністр Дональд Туск, якому довіряють 38,1% опитаних.

На четвертій позиції опинився маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий (36%), а п'яте місце посів колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький із рейтингом довіри 35,3%.

Водночас мер Варшави Рафал Тшасковський за місяць втратив 5,6 відсоткового пункта довіри, а рейтинг одного з лідерів ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака знизився на 5,1 пункта.

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