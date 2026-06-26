После скандала с Зеленским рейтинг Навроцкого установил исторический рекорд в Польше, - опрос

Президент Польши Кароль Навроцкий возглавил рейтинг доверия среди польских политиков, установив рекордный показатель поддержки - 54,8%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из результатов опроса IBRiS, проведенного по заказу Onet. За месяц уровень доверия к Навроцкому вырос на 8,4 процентных пункта. Это самый высокий результат за всю историю проведения таких социологических опросов в Польше.

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Социологи связывают рост рейтинга с заявлениями по поводу Украины

По результатам опроса, 23,8% респондентов заявили о полном доверии к президенту, еще 31% ответили, что "скорее доверяют". В то же время 39,3% опрошенных выразили недоверие, а 8,8% не определились с ответом.

Как отмечает Onet, не исключено, что резкий рост поддержки Навроцкого связан с его решением отозвать врученный президенту Украины Владимиру Зеленскому орден Белого Орла. Полевой этап опроса проходил 19–21 июня, то есть уже после заявления президента Польши.

Новый показатель Навроцкого превысил предыдущий рекорд доверия, который зимой 2024 года принадлежал лидеру партии "Польша 2050" Шимону Головне - 54,4%.

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Кто еще вошел в рейтинг

Второе место занял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с результатом 42,6%, третье - премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 38,1% опрошенных.

На четвертой позиции оказался маршал Сейма Влодзимеж Чажастый (36%), а пятое место занял бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий с рейтингом доверия 35,3%.

В то же время мэр Варшавы Рафал Тшасковский за месяц потерял 5,6 процентных пункта доверия, а рейтинг одного из лидеров ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака снизился на 5,1 пункта.

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