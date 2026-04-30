На Волыни нашли новые останки жертв Волынской трагедии — что известно о захоронении

На Волыни, на территории бывшего села Островки, в ходе поисковой экспедиции обнаружены новые человеческие останки, которые, возможно, принадлежат польским жертвам Волынской трагедии.

Об этом информирует агентство РАР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где обнаружили останки

Находку сделали возле фундамента бывшей школы в обезлюдевшем селе. Информация об этом появилась в среду вечером после завершения полевых работ экспедиции.

Пока исследователи не могут окончательно определить характер захоронения – речь идет либо о коллективной могиле, либо об отдельном захоронении.

Что известно о находке

Останки обнаружили в могильной яме размером примерно 2 на 3 метра. Они залегали на небольшой глубине – около 10–15 сантиметров, где уже видны костные фрагменты.

По неофициальной информации, среди найденного есть как минимум два черепа.

Дальнейшие исследования должны установить количество погибших, а также подтвердить их принадлежность к жертвам Волынской трагедии. Экспедиция продолжает работу на месте.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии