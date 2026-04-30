На Волыни нашли новые останки жертв Волынской трагедии — что известно о захоронении

Экспедиция по поиску жертв Волынской трагедии сообщила об обнаружении новых останков

На Волыни, на территории бывшего села Островки, в ходе поисковой экспедиции обнаружены новые человеческие останки, которые, возможно, принадлежат польским жертвам Волынской трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство РАР.

Где обнаружили останки

Находку сделали возле фундамента бывшей школы в обезлюдевшем селе. Информация об этом появилась в среду вечером после завершения полевых работ экспедиции.

Пока исследователи не могут окончательно определить характер захоронения – речь идет либо о коллективной могиле, либо об отдельном захоронении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии

Что известно о находке

Останки обнаружили в могильной яме размером примерно 2 на 3 метра. Они залегали на небольшой глубине – около 10–15 сантиметров, где уже видны костные фрагменты.

По неофициальной информации, среди найденного есть как минимум два черепа.

Дальнейшие исследования должны установить количество погибших, а также подтвердить их принадлежность к жертвам Волынской трагедии. Экспедиция продолжает работу на месте.

Читайте также: Польша заявила, что нашла неизвестную до сих пор братскую могилу во время поисковых работ на Волыни

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

То потрібно визначити кому вони належать польським жертвам чи УКРАЇНСЬКИМ жертвам
30.04.2026 14:23 Ответить
на тій території взагалі то війна йшла. І то могли бути поляки, а могли українці, а могли фріци, а могли взагалі буряти із савєцкай армії. Моя бабуся розповідала, що після бомбардувань "тягли тих хлопчиків, і все одно, нвмецьке воно чи савєцьке, бо треба закопати щоб собаки не повинні їсти людські трупи"
30.04.2026 14:24 Ответить
чогось поляки не хочуть читати книгу свого соплемінника Стефана Дембски "Екзекутор".
Цікаво чому? може тому що він там описує як армія крайова сцикліно вбивала цивільних українців!?!?!?!
30.04.2026 14:58 Ответить
То потрібно визначити кому вони належать польським жертвам чи УКРАЇНСЬКИМ жертвам
30.04.2026 14:23 Ответить
Могли і повстанці прикопати червоних гнид...
30.04.2026 15:06 Ответить
на тій території взагалі то війна йшла. І то могли бути поляки, а могли українці, а могли фріци, а могли взагалі буряти із савєцкай армії. Моя бабуся розповідала, що після бомбардувань "тягли тих хлопчиків, і все одно, нвмецьке воно чи савєцьке, бо треба закопати щоб собаки не повинні їсти людські трупи"
30.04.2026 14:24 Ответить
А можливо то НКВДистів постріляли, чи руцких сексотів !
30.04.2026 14:50 Ответить
В черговий раз переконуюся, що теперішня влада у Україні не є проукраїнською!!!
І щось мені підказує, що з теперішніх високопосадовців не знайдеться таких, хто знає, що під час так званої "Волинської трагедії", поляки повністю спалили живцем багато українських сіл разом з українцями! Де і до нашої пори немає нічого! Ні хреста, ні пам"ятника, ні таблички з іменами загиблих людей! Такі місця поросли хащами і там не ходить навіть звірина!
Все це я веду до того, що складається враження, що наша влада зацікавлена у тому, що наші люди не знали про те, що поляки навмисно вбивали і живцем спалювали українців на їхній же землі під час Другої свитової війни та забули про такі "дружні" дії, а пам"ятали лише те, що їм вони будуть нав"язувати !
30.04.2026 14:44 Ответить
От ти чого хочеш? Щоб ми зараз, коли нам вкрай потрібна допомого Пльщі у війні з кацапнею, ще звинуватили поляків у тих страшних подіях? Хочете щоб нам поміч з Європи перекрили??? Залишиться один кордон з Румунією... Їхнє керівництво прийшло до влади з обіцянками в тому числі і розібратись з тими подіями! Нехай розбираються! Потім будуть, якщо будуть, дипломатичні дебати!
30.04.2026 15:18 Ответить
чогось поляки не хочуть читати книгу свого соплемінника Стефана Дембски "Екзекутор".
Цікаво чому? може тому що він там описує як армія крайова сцикліно вбивала цивільних українців!?!?!?!
30.04.2026 14:58 Ответить
Останків повно по всій Україні. Хто сказав що це поляки ?
Брєд якийсь. Чого не шукають на окупованих Польщею землях ? Холмщина, наприклад.
30.04.2026 15:14 Ответить
Грьобані московські посіпаки комуняки, ригоанали і друга наволоч написала звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до депутатів польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року. Автори звернення переконані, що вживання терміна «геноцид» стосовно Волинської трагедії не спричинить жодних непорозумінь у польсько-українських відносинах. Заява була надіслана у відповідь резолюції, прийнятої 20 червня Верхньою палатою парламенту (сенатом) Польщі напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, де ці події вже було названо «етнічною чисткою з ознаками геноциду».

Вадим Колесніченко розповів, що українські парламентарії зібрали 148 підписів під зверненням до маршалка Сейму Еви Копач «без жодних проблем за 3 години».
Звернення підписали 119 депутатів від ПР, 23 від КПУ, а також 6 позафракційних.
30.04.2026 15:15 Ответить
За неофіційною інформацією, серед знайденого є щонайменше два черепи.
30.04.2026 15:28 Ответить
А жертв смоленської трагедії всіх інденфікували і хто винен в трагедії також індентифікували ?
30.04.2026 15:44 Ответить
 
 