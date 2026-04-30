На Волыни нашли новые останки жертв Волынской трагедии — что известно о захоронении
На Волыни, на территории бывшего села Островки, в ходе поисковой экспедиции обнаружены новые человеческие останки, которые, возможно, принадлежат польским жертвам Волынской трагедии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство РАР.
Где обнаружили останки
Находку сделали возле фундамента бывшей школы в обезлюдевшем селе. Информация об этом появилась в среду вечером после завершения полевых работ экспедиции.
Пока исследователи не могут окончательно определить характер захоронения – речь идет либо о коллективной могиле, либо об отдельном захоронении.
Что известно о находке
Останки обнаружили в могильной яме размером примерно 2 на 3 метра. Они залегали на небольшой глубине – около 10–15 сантиметров, где уже видны костные фрагменты.
По неофициальной информации, среди найденного есть как минимум два черепа.
Дальнейшие исследования должны установить количество погибших, а также подтвердить их принадлежность к жертвам Волынской трагедии. Экспедиция продолжает работу на месте.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков жертв взаимных исторических конфликтов.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова на 30 сентября 2025 года .
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І щось мені підказує, що з теперішніх високопосадовців не знайдеться таких, хто знає, що під час так званої "Волинської трагедії", поляки повністю спалили живцем багато українських сіл разом з українцями! Де і до нашої пори немає нічого! Ні хреста, ні пам"ятника, ні таблички з іменами загиблих людей! Такі місця поросли хащами і там не ходить навіть звірина!
Все це я веду до того, що складається враження, що наша влада зацікавлена у тому, що наші люди не знали про те, що поляки навмисно вбивали і живцем спалювали українців на їхній же землі під час Другої свитової війни та забули про такі "дружні" дії, а пам"ятали лише те, що їм вони будуть нав"язувати !
Цікаво чому? може тому що він там описує як армія крайова сцикліно вбивала цивільних українців!?!?!?!
Брєд якийсь. Чого не шукають на окупованих Польщею землях ? Холмщина, наприклад.
