На Волині знайшли нові останки жертв Волинської трагедії - що відомо про поховання

На Волині, на території колишнього села Острівки, під час пошукової експедиції виявили нові людські останки, які можуть належати польським жертвам Волинської трагедії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство РАР.

Де виявили останки

Знахідку зробили поблизу фундаменту колишньої школи у знелюдненому селі. Інформація про це з’явилася у середу ввечері після завершення польових робіт експедиції.

Наразі дослідники не можуть остаточно визначити характер поховання – йдеться або про колективну могилу, або про окреме захоронення.

Що відомо про знахідку

Останки виявили у могильній ямі розміром приблизно 2 на 3 метри. Вони залягали на невеликій глибині – близько 10–15 сантиметрів, де вже видно кісткові фрагменти.

За неофіційною інформацією, серед знайденого є щонайменше два черепи.

Подальші дослідження мають встановити кількість загиблих, а також підтвердити їхню приналежність до жертв Волинської трагедії. Експедиція продовжує роботу на місці.

