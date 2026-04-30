На Волині знайшли нові останки жертв Волинської трагедії - що відомо про поховання

Експедиція із пошуку жертв Волинської трагедії повідомила про виявлені нові останки

На Волині, на території колишнього села Острівки, під час пошукової експедиції виявили нові людські останки, які можуть належати польським жертвам Волинської трагедії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство РАР.

Де виявили останки

Знахідку зробили поблизу фундаменту колишньої школи у знелюдненому селі. Інформація про це з’явилася у середу ввечері після завершення польових робіт експедиції.

Наразі дослідники не можуть остаточно визначити характер поховання – йдеться або про колективну могилу, або про окреме захоронення.

Що відомо про знахідку

Останки виявили у могильній ямі розміром приблизно 2 на 3 метри. Вони залягали на невеликій глибині – близько 10–15 сантиметрів, де вже видно кісткові фрагменти.

За неофіційною інформацією, серед знайденого є щонайменше два черепи.

Подальші дослідження мають встановити кількість загиблих, а також підтвердити їхню приналежність до жертв Волинської трагедії. Експедиція продовжує роботу на місці.

жертви (1965) Волинська трагедія (157) Волинська область (958)
То потрібно визначити кому вони належать польським жертвам чи УКРАЇНСЬКИМ жертвам
30.04.2026 14:23 Відповісти
на тій території взагалі то війна йшла. І то могли бути поляки, а могли українці, а могли фріци, а могли взагалі буряти із савєцкай армії. Моя бабуся розповідала, що після бомбардувань "тягли тих хлопчиків, і все одно, нвмецьке воно чи савєцьке, бо треба закопати щоб собаки не повинні їсти людські трупи"
30.04.2026 14:24 Відповісти
чогось поляки не хочуть читати книгу свого соплемінника Стефана Дембски "Екзекутор".
Цікаво чому? може тому що він там описує як армія крайова сцикліно вбивала цивільних українців!?!?!?!
30.04.2026 14:58 Відповісти
Могли і повстанці прикопати червоних гнид...
30.04.2026 15:06 Відповісти
А можливо то НКВДистів постріляли, чи руцких сексотів !
30.04.2026 14:50 Відповісти
В черговий раз переконуюся, що теперішня влада у Україні не є проукраїнською!!!
І щось мені підказує, що з теперішніх високопосадовців не знайдеться таких, хто знає, що під час так званої "Волинської трагедії", поляки повністю спалили живцем багато українських сіл разом з українцями! Де і до нашої пори немає нічого! Ні хреста, ні пам"ятника, ні таблички з іменами загиблих людей! Такі місця поросли хащами і там не ходить навіть звірина!
Все це я веду до того, що складається враження, що наша влада зацікавлена у тому, що наші люди не знали про те, що поляки навмисно вбивали і живцем спалювали українців на їхній же землі під час Другої свитової війни та забули про такі "дружні" дії, а пам"ятали лише те, що їм вони будуть нав"язувати !
30.04.2026 14:44 Відповісти
От ти чого хочеш? Щоб ми зараз, коли нам вкрай потрібна допомого Пльщі у війні з кацапнею, ще звинуватили поляків у тих страшних подіях? Хочете щоб нам поміч з Європи перекрили??? Залишиться один кордон з Румунією... Їхнє керівництво прийшло до влади з обіцянками в тому числі і розібратись з тими подіями! Нехай розбираються! Потім будуть, якщо будуть, дипломатичні дебати!
30.04.2026 15:18 Відповісти
Останків повно по всій Україні. Хто сказав що це поляки ?
Брєд якийсь. Чого не шукають на окупованих Польщею землях ? Холмщина, наприклад.
30.04.2026 15:14 Відповісти
Грьобані московські посіпаки комуняки, ригоанали і друга наволоч написала звернення депутатів від Партії регіонів і КПУ до депутатів польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року. Автори звернення переконані, що вживання терміна «геноцид» стосовно Волинської трагедії не спричинить жодних непорозумінь у польсько-українських відносинах. Заява була надіслана у відповідь резолюції, прийнятої 20 червня Верхньою палатою парламенту (сенатом) Польщі напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, де ці події вже було названо «етнічною чисткою з ознаками геноциду».

Вадим Колесніченко розповів, що українські парламентарії зібрали 148 підписів під зверненням до маршалка Сейму Еви Копач «без жодних проблем за 3 години».
Звернення підписали 119 депутатів від ПР, 23 від КПУ, а також 6 позафракційних.
30.04.2026 15:15 Відповісти
За неофіційною інформацією,(нахіба кому потрібна така інформація ???))) серед знайденого є щонайменше два черепи. Джерело: https://censor.net/ua/n4000796
30.04.2026 15:28 Відповісти
А жертв смоленської трагедії всіх інденфікували і хто винен в трагедії також індентифікували ?
30.04.2026 15:44 Відповісти
 
 