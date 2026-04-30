На Волині знайшли нові останки жертв Волинської трагедії - що відомо про поховання
На Волині, на території колишнього села Острівки, під час пошукової експедиції виявили нові людські останки, які можуть належати польським жертвам Волинської трагедії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство РАР.
Де виявили останки
Знахідку зробили поблизу фундаменту колишньої школи у знелюдненому селі. Інформація про це з’явилася у середу ввечері після завершення польових робіт експедиції.
Наразі дослідники не можуть остаточно визначити характер поховання – йдеться або про колективну могилу, або про окреме захоронення.
Що відомо про знахідку
Останки виявили у могильній ямі розміром приблизно 2 на 3 метри. Вони залягали на невеликій глибині – близько 10–15 сантиметрів, де вже видно кісткові фрагменти.
За неофіційною інформацією, серед знайденого є щонайменше два черепи.
Подальші дослідження мають встановити кількість загиблих, а також підтвердити їхню приналежність до жертв Волинської трагедії. Експедиція продовжує роботу на місці.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.
І щось мені підказує, що з теперішніх високопосадовців не знайдеться таких, хто знає, що під час так званої "Волинської трагедії", поляки повністю спалили живцем багато українських сіл разом з українцями! Де і до нашої пори немає нічого! Ні хреста, ні пам"ятника, ні таблички з іменами загиблих людей! Такі місця поросли хащами і там не ходить навіть звірина!
Все це я веду до того, що складається враження, що наша влада зацікавлена у тому, що наші люди не знали про те, що поляки навмисно вбивали і живцем спалювали українців на їхній же землі під час Другої свитової війни та забули про такі "дружні" дії, а пам"ятали лише те, що їм вони будуть нав"язувати !
Цікаво чому? може тому що він там описує як армія крайова сцикліно вбивала цивільних українців!?!?!?!
Брєд якийсь. Чого не шукають на окупованих Польщею землях ? Холмщина, наприклад.
