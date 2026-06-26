Сікорський про Волинську трагедію: Це була етнічна чистка та геноцид, але примирення з Україною має ґрунтуватися на правді
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав Волинську трагедію етнічною чисткою з елементами геноциду, під час якої було вбито 100 тисяч людей. Водночас глава польської дипломатії наголосив, що Варшава прагне вибудовувати конструктивне спільне майбутнє з Україною.
Про це він заявив в в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.
Правда про минуле як фундамент стабільності
Сікорський окреслив межі, у яких польський уряд бачить розв'язання історичних питань.
"Це була етнічна чистка з елементами геноциду. Було вбито 100 тисяч людей. Але ми вважаємо, що примирення насамперед має ґрунтуватися на правді про минуле. І водночас воно не обов’язково відбувається між друзями. Мета примирення — не допустити повторення жахливих подій минулого", - заявив польский дипломат.
Досвід Європейського Союзу: від війни до прагматизму
Глава МЗС Польщі закликав українське суспільство та політикум звернутися до європейського досвіду подолання криз. Він нагадав, що сучасна об'єднана Європа будувалася на уламках куди більш кривавих та масштабних конфліктів, де головним рушієм виступили прагматизм та безпекові гарантії, а не миттєве прощення.
"І це, власне, базова угода, на якій стоїть Європейський Союз. Європейський Союз починався як спільнота вугілля і сталі між Німеччиною та Францією — лише за кілька років після найкривавішої війни в історії. Тобто йдеться не про те, щоб люди кидалися одне одному в обійми. Йдеться про рішення не повторювати поганого й знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо вибудовувати відносини з Україною", - резюмував Сікорський.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.
- Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
- 4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
- У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
- Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
- У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
- 6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
- Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.https://censor.net/ua/n4000796
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