Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський

Завдяки ефективній обороні України Росія наразі не має достатніх ресурсів для потенційної агресії проти держав східного флангу НАТО.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

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Бойові дії зайшли в глухий кут

"Україна, безперечно, здобула перемогу в Чорному морі. Росія, безперечно, не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та дрони, але не може вільно літати над територією України. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна здобула контроль над вогневим ураженням на стратегічній автомагістралі від Донбасу до Криму", - сказав він.

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За словами Сікорського, війни ніколи не є лінійними - вони проходять різні фази.

Але, схоже, фаза, коли ініціатива належала Росії, завершилася", - додав він.

Перемовини України та РФ

Щодо можливих мирних переговорів про завершення російсько-української війни Сікорський висловив думку, що вони мають відбуватися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним без посередництва третіх сторін.

"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні вести переговори напряму... Є питання, у яких ми не хочемо на них тиснути. Ми (європейці. - Ред.) вважаємо, що якщо Путін готовий до перемир’я, яке запропонувала Україна, або до укладення мирної угоди, він знайде номер Зеленського", - сказав Сікорський.

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Глава МЗС Польщі також додав, що європейці "не є нейтральними" між Україною і Росією.

"Ми на боці жертви агресії. А Росія є агресором", - підкреслив Сікорський.