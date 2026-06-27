Не виключаємо російських провокацій проти НАТО, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає можливих провокацій Росії проти країн НАТО, включно з гібридними операціями або діями "під чужим прапором".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв’ю CBS News.

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Сікорський наголосив, що поки Україна продовжує чинити опір, Росія не має достатніх можливостей для прямої атаки на Альянс, однак може вдатися до провокацій.

"Я не виключаю, що росіяни можуть провести операцію під чужим прапором… щоб отримати привід для удару по одній з країн НАТО", — сказав Сікорський.

Сувалкський коридор і країни Балтії

Міністр припустив, що потенційно вразливим напрямком може бути Сувалкський коридор, а також окремі країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

Водночас він наголосив, що Польща суттєво нарощує оборонні витрати та можливості, зокрема в межах проєкту "Східний щит", і вже зараз має сучасне озброєння та посилену армію.

Про реакцію НАТО

Сікорський підкреслив, що Альянс уважно відстежує дії Росії та готовий реагувати на будь-які загрози, нагадуючи, що підготовка вторгнення в Україну була помітною заздалегідь.

"Якщо він почне нарощувати військову присутність біля наших кордонів, ми це побачимо і діятимемо відповідно", - підсумував він.

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