Не исключаем российских провокаций против НАТО, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает возможных провокаций со стороны России против стран НАТО, в том числе гибридных операций или действий "под чужим флагом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CBS News.
Сикорский подчеркнул, что пока Украина продолжает сопротивляться, у России нет достаточных возможностей для прямой атаки на Альянс, однако она может прибегнуть к провокациям.
"Я не исключаю, что россияне могут провести операцию под чужим флагом… чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО", - сказал Сикорский.
Сувалкский коридор и страны Балтии
Министр предположил, что потенциально уязвимым направлением может быть Сувалкский коридор, а также отдельные страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.
В то же время он подчеркнул, что Польша существенно наращивает оборонные расходы и возможности, в частности в рамках проекта "Восточный щит", и уже сейчас располагает современным вооружением и усиленной армией.
О реакции НАТО
Сикорский подчеркнул, что Альянс внимательно отслеживает действия России и готов реагировать на любые угрозы, напомнив, что подготовка вторжения в Украину была заметна заранее.
"Если она начнет наращивать военное присутствие у наших границ, мы это увидим и будем действовать соответственно", - подытожил он.
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