Не исключаем российских провокаций против НАТО, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает возможных провокаций со стороны России против стран НАТО, в том числе гибридных операций или действий "под чужим флагом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CBS News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сикорский подчеркнул, что пока Украина продолжает сопротивляться, у России нет достаточных возможностей для прямой атаки на Альянс, однако она может прибегнуть к провокациям.

"Я не исключаю, что россияне могут провести операцию под чужим флагом… чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО", - сказал Сикорский.

Сувалкский коридор и страны Балтии

Министр предположил, что потенциально уязвимым направлением может быть Сувалкский коридор, а также отдельные страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.

В то же время он подчеркнул, что Польша существенно наращивает оборонные расходы и возможности, в частности в рамках проекта "Восточный щит", и уже сейчас располагает современным вооружением и усиленной армией.

О реакции НАТО

Сикорский подчеркнул, что Альянс внимательно отслеживает действия России и готов реагировать на любые угрозы, напомнив, что подготовка вторжения в Украину была заметна заранее.

"Если она начнет наращивать военное присутствие у наших границ, мы это увидим и будем действовать соответственно", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ может прибегнуть к провокациям против стран Балтии и Польши, - The Guardian