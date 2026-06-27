Зеленский и Путин должны вести переговоры без посредников, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны должны проходить без посредничества третьих стран.

Об этом он заявил в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переговоры без посредников

По словам Сикорского, любые будущие переговоры должны проходить непосредственно между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным, без участия третьих сторон в качестве посредников.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине договариваться напрямую. Они же ведут переговоры об обмене телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим на них давить", — сказал он.

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Европа на стороне Украины

Он отметил, что Европа не является нейтральной стороной между Украиной и Россией.

"Мы, европейцы, не являемся нейтральными между двумя сторонами. Мы на стороне жертвы агрессии. А Россия — это агрессор... Соединенные Штаты также помогают, не так сильно, как в прошлом, но они тоже помогают Украине", — сказал польский министр.

В то же время Сикорский добавил, что прогресс в мирных переговорах зависит от Путина.

"Мы считаем, что если Путин будет готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет номер Зеленского", — сказал глава МИД Польши.

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