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Зеленский и Путин должны вести переговоры без посредников, — Сикорский

Сикорский выступил против международных посредников между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны должны проходить без посредничества третьих стран.

Об этом он заявил в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переговоры без посредников

По словам Сикорского, любые будущие переговоры должны проходить непосредственно между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным, без участия третьих сторон в качестве посредников.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине договариваться напрямую. Они же ведут переговоры об обмене телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим на них давить", — сказал он.

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Европа на стороне Украины 

Он отметил, что Европа не является нейтральной стороной между Украиной и Россией.

"Мы, европейцы, не являемся нейтральными между двумя сторонами. Мы на стороне жертвы агрессии. А Россия — это агрессор... Соединенные Штаты также помогают, не так сильно, как в прошлом, но они тоже помогают Украине", — сказал польский министр.

В то же время Сикорский добавил, что прогресс в мирных переговорах зависит от Путина.

"Мы считаем, что если Путин будет готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет номер Зеленского", — сказал глава МИД Польши.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24668) переговоры (5853) путин владимир (32651) Сикорский Радослав (548)
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Топ комментарии
+4
Які переговори між бараном і маньяком?
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27.06.2026 19:40 Ответить
+3
Все просто понимают, что придется идти на уступки в любом случае. Не хотят в этом принимать участие и брать ответственность. В конце все спишут на клоуна. Клоун это понимает и оттягивает время как может.
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27.06.2026 20:18 Ответить
+1
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27.06.2026 19:31 Ответить

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