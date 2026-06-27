Зеленський і Путін мають вести переговори без посередників, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори між Україною та РФ щодо припинення війни мають відбуватися без посередництва третіх країн.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори без посередників

За словами Сікорського, будь-які майбутні переговори мають відбуватися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним, без участі третіх сторін як посередників.

"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні домовлятися напряму. Вони ж ведуть переговори про обмін тілами загиблих солдатів, військовополоненими. І є питання, щодо яких ми не хочемо на них тиснути", - сказав він.

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Європа на боці України

Він зазначив, що Європа не є нейтральною стороною між Україною та Росією.

"Ми, європейці, не є нейтральними між двома сторонами. Ми на боці жертви агресії. А Росія — це агресор... Сполучені Штати також допомагають, не так сильно, як у минулому, але вони теж допомагають Україні", - сказав польський міністр.

Водночас Сікорський додав, що прогрес у мирних переговорах залежить від Путіна.

"Ми вважаємо, що якщо Путін буде готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до мирної угоди, він знайде номер Зеленського", - сказав глава МЗС Польщі.

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