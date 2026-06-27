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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Зеленський і Путін мають вести переговори без посередників, - Сікорський

Сікорський виступив проти міжнародних посередників між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори між Україною та РФ щодо припинення війни мають відбуватися без посередництва третіх країн.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Переговори без посередників

За словами Сікорського, будь-які майбутні переговори мають відбуватися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним, без участі третіх сторін як посередників.

"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні домовлятися напряму. Вони ж ведуть переговори про обмін тілами загиблих солдатів, військовополоненими. І є питання, щодо яких ми не хочемо на них тиснути", - сказав він.

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Європа на боці України 

Він зазначив, що Європа не є нейтральною стороною між Україною та Росією.

"Ми, європейці, не є нейтральними між двома сторонами. Ми на боці жертви агресії. А Росія — це агресор... Сполучені Штати також допомагають, не так сильно, як у минулому, але вони теж допомагають Україні", - сказав польський міністр.

Водночас Сікорський додав, що прогрес у мирних переговорах залежить від Путіна.

"Ми вважаємо, що якщо Путін буде готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до мирної угоди, він знайде номер Зеленського", - сказав глава МЗС Польщі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) перемовини (3841) путін володимир (25538) Сікорський Радослав (391)
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Топ коментарі
+3
Які переговори між бараном і маньяком?
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27.06.2026 19:40 Відповісти
+2
Все просто понимают, что придется идти на уступки в любом случае. Не хотят в этом принимать участие и брать ответственность. В конце все спишут на клоуна. Клоун это понимает и оттягивает время как может.
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27.06.2026 20:18 Відповісти
+1
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27.06.2026 19:31 Відповісти

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