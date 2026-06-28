Маємо демонструвати силу: Латвія виступила проти переговорів Європи з Росією зараз

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Європа не повинна поспішати з переговорами з Росією та має демонструвати силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитує Euractiv.

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Переговори з Росією поки не на часі

За словами Кулбергса, він не вірить у можливість швидкої мирної угоди з Росією. Тому головним завданням Європи є не пошук компромісів, а зміцнення власної безпеки.

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Латвійський прем’єр наголосив, що на східному кордоні Європи не повинно бути "слабкої ланки". Також політик підкреслив необхідність посилення обороноздатності країн ЄС.

"Ми повинні мати єдиний підхід – тільки тоді не буде жодних смішних ідей… Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", – заявив Кулбергс.

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Ставка на НАТО і дискусії в ЄС

Латвійський прем’єр також висловив впевненість, що НАТО і США підтримають його країну у разі прямої загрози з боку Росії.

Нагадаємо, у ЄС тривають дискусії щодо контактів із Кремлем.

Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із російською стороною для обговорення можливих шляхів завершення війни проти України.

Це питання викликало суперечки серед лідерів ЄС. Частина країн Балтії виступила проти таких контактів, тоді як окремі лідери Євросоюзу піддали їх критиці.

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