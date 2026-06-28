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Новини переговори з РФ
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Маємо демонструвати силу: Латвія виступила проти переговорів Європи з Росією зараз

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс про переговори з Росією

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Європа не повинна поспішати з переговорами з Росією та має демонструвати силу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитує Euractiv.

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Переговори з Росією поки не на часі

За словами Кулбергса, він не вірить у можливість швидкої мирної угоди з Росією. Тому головним завданням Європи є не пошук компромісів, а зміцнення власної безпеки.

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Латвійський прем’єр наголосив, що на східному кордоні Європи не повинно бути "слабкої ланки". Також політик підкреслив необхідність посилення обороноздатності країн ЄС.

"Ми повинні мати єдиний підхід – тільки тоді не буде жодних смішних ідей… Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", – заявив Кулбергс.

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Ставка на НАТО і дискусії в ЄС

Латвійський прем’єр також висловив впевненість, що НАТО і США підтримають його країну у разі прямої загрози з боку Росії.

Нагадаємо, у ЄС тривають дискусії щодо контактів із Кремлем.

  • Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із російською стороною для обговорення можливих шляхів завершення війни проти України.
  • Це питання викликало суперечки серед лідерів ЄС. Частина країн Балтії виступила проти таких контактів, тоді як окремі лідери Євросоюзу піддали їх критиці.

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Європа (2525) Латвія (1505) перемовини (3843) росія (70635)
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Топ коментарі
+2
І ти також воюєш?
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28.06.2026 23:09 Відповісти
+2
Щоб показати силу Латвія та інші країни повинні вступити у війну з кацапстаном і допомогти Україні швидше його добити!
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28.06.2026 23:10 Відповісти
+1
І ти теж? Чи, як завжди, всі, крім тебе?
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28.06.2026 23:10 Відповісти

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