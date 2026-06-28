Маємо демонструвати силу: Латвія виступила проти переговорів Європи з Росією зараз
Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Європа не повинна поспішати з переговорами з Росією та має демонструвати силу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його цитує Euractiv.
Переговори з Росією поки не на часі
За словами Кулбергса, він не вірить у можливість швидкої мирної угоди з Росією. Тому головним завданням Європи є не пошук компромісів, а зміцнення власної безпеки.
Латвійський прем’єр наголосив, що на східному кордоні Європи не повинно бути "слабкої ланки". Також політик підкреслив необхідність посилення обороноздатності країн ЄС.
"Ми повинні мати єдиний підхід – тільки тоді не буде жодних смішних ідей… Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу", – заявив Кулбергс.
Ставка на НАТО і дискусії в ЄС
Латвійський прем’єр також висловив впевненість, що НАТО і США підтримають його країну у разі прямої загрози з боку Росії.
Нагадаємо, у ЄС тривають дискусії щодо контактів із Кремлем.
- Раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із російською стороною для обговорення можливих шляхів завершення війни проти України.
- Це питання викликало суперечки серед лідерів ЄС. Частина країн Балтії виступила проти таких контактів, тоді як окремі лідери Євросоюзу піддали їх критиці.
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