Європа має бути проєктом миру, але зі зброєю, - Міхал

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України змусила Європу переосмислити підхід до безпеки та оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

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"Це той момент, коли оборонна співпраця в ЄС стала реальністю. Європа була проєктом миру без зброї. Тепер це буде проєкт миру - але зі зброєю", — заявив він.

За словами Міхала, якщо Європа, як один із найбагатших регіонів світу, матиме достатній оборонний потенціал і зможе самостійно реагувати на безпекові виклики, вона стане значно сильнішим і впливовішим глобальним гравцем.

"З поганих причин для майбутнього Європи відбуваються хороші речі", - додав прем'єр-міністр Естонії.

Естонія проти переговорів із Кремлем

Очільник уряду Естонії заявив, що наразі не бачить підстав для початку мирних переговорів із Росією.

На його думку, пріоритетом для європейських держав має залишатися зміцнення обороноздатності, підтримка України та стримування російської агресії, а не відновлення політичного діалогу з Кремлем.

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