Німеччина на саміті НАТО закликатиме посилити фінансову підтримку України, - Мерц

На саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом", – заявив канцлер Фрідріх Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує додаткових рішень щодо ППО на саміті НАТО в Анкарі, - Сибіга

Також Мерц сподівається, що уряд РФ зробить з цього правильні висновки і буде готовий розпочати переговори про припинення вогню.

"Ми не відступимо від нашої підтримки України", – наголосив Мерц.

Читайте: Ердоган обговорив із Мерцом Україну, НАТО та мирні переговори

За його словами, тепер лише від правителя Росії Володимира Путіна залежить, чи відбудуться такі переговори й чи завершиться війна.