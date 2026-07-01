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Новини Саміт НАТО в Анкарі
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Німеччина на саміті НАТО закликатиме посилити фінансову підтримку України, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

На саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України.

Які інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.

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"Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом", – заявив канцлер Фрідріх Мерц.

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Також Мерц сподівається, що уряд РФ зробить з цього правильні висновки і буде готовий розпочати переговори про припинення вогню.

"Ми не відступимо від нашої підтримки України", – наголосив Мерц.

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За його словами, тепер лише від правителя Росії Володимира Путіна залежить, чи відбудуться такі переговори й чи завершиться війна.

  • Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

Автор: 

Німеччина (8111) зобов’язання (7) Мерц Фрідріх (468)
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Топ коментарі
+1
шо на це скаже Польща?
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01.07.2026 15:14 Відповісти
+1
Німеччина, як криголам, веде інші країни ЄС в океані Світової економіки!!
Українці щиро вдячні і пам'ятають про дієву допомогу від Німеччини!!!
Слава Україні!! Дякуємо ФРН!
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01.07.2026 15:15 Відповісти
+1
Тепер, мабуть, чекаймо від мудрого кєровніка Поляків, звинувачень України щодо нападів совдепії за часів сраліна - будьоного, на Варшаву??
Бо без цього, у нього отой «рейтинг», і обмякне, і обвисне…, як і у ****** з 2014 року!!
Так і будуть сьогоднішні політики авторитет Польщі рівняти до московитів за часів печенігів-сраліна… Вялічіє …упєрдє…
Ну, десь так.
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01.07.2026 15:29 Відповісти

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