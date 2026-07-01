Німеччина на саміті НАТО закликатиме посилити фінансову підтримку України, - Мерц
На саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України.
Які інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.
"Німецький уряд пропонує, щоб ми, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе нові фінансові зобов’язання перед Києвом", – заявив канцлер Фрідріх Мерц.
Також Мерц сподівається, що уряд РФ зробить з цього правильні висновки і буде готовий розпочати переговори про припинення вогню.
"Ми не відступимо від нашої підтримки України", – наголосив Мерц.
За його словами, тепер лише від правителя Росії Володимира Путіна залежить, чи відбудуться такі переговори й чи завершиться війна.
- Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.
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Українці щиро вдячні і пам'ятають про дієву допомогу від Німеччини!!!
Слава Україні!! Дякуємо ФРН!
Бо без цього, у нього отой «рейтинг», і обмякне, і обвисне…, як і у ****** з 2014 року!!
Так і будуть сьогоднішні політики авторитет Польщі рівняти до московитів за часів печенігів-сраліна… Вялічіє …упєрдє…
Ну, десь так.