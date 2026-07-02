На саміті НАТО очікують нові рішення щодо підтримки України, - ЗМІ
На саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, Україна стане однією з ключових тем. Союзники Альянсу готують нові зобов'язання щодо підтримки Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, пише Türkiye Today.
За словами дипломата, одним із важливих механізмів підтримки України залишається програма PURL, за якою країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні.
"Україна займатиме чільне місце в Анкарі", – наголосив Вітакер.
Він зазначив, що завдяки механізму PURL союзники вже закупили озброєння більш ніж на 6 млрд доларів, зокрема ракети PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.
У США очікують нових рішень союзників
Вітакер не став анонсувати конкретні рішення, які можуть бути ухвалені на саміті, однак висловив упевненість, що союзники збільшать свою допомогу Україні.
"Слід очікувати подальших зобов'язань... Я впевнений, що кожен союзник збільшить свій внесок", – сказав постпред США при НАТО.
Окремо він наголосив, що Альянс має зосередитися не лише на збільшенні оборонних витрат, а й на розвитку реальних військових спроможностей. Серед пріоритетів він назвав системи протиповітряної оборони, високоточну зброю, засоби боротьби з безпілотниками, винищувачі F-35 та безпілотні системи.
Крім того, за словами Вітакера, Сполучені Штати очікують, що всі 32 країни-члени НАТО поступово вийдуть на рівень оборонних витрат у 5% ВВП відповідно до домовленостей, досягнутих торік у Гаазі.
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