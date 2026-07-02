На саміті НАТО очікують нові рішення щодо підтримки України, - ЗМІ

На саміті НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, Україна стане однією з ключових тем. Союзники Альянсу готують нові зобов'язання щодо підтримки Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, пише Türkiye Today.

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За словами дипломата, одним із важливих механізмів підтримки України залишається програма PURL, за якою країни НАТО закуповують американське озброєння для передачі Україні.

"Україна займатиме чільне місце в Анкарі", – наголосив Вітакер.

Він зазначив, що завдяки механізму PURL союзники вже закупили озброєння більш ніж на 6 млрд доларів, зокрема ракети PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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У США очікують нових рішень союзників

Вітакер не став анонсувати конкретні рішення, які можуть бути ухвалені на саміті, однак висловив упевненість, що союзники збільшать свою допомогу Україні.

"Слід очікувати подальших зобов'язань... Я впевнений, що кожен союзник збільшить свій внесок", – сказав постпред США при НАТО.

Окремо він наголосив, що Альянс має зосередитися не лише на збільшенні оборонних витрат, а й на розвитку реальних військових спроможностей. Серед пріоритетів він назвав системи протиповітряної оборони, високоточну зброю, засоби боротьби з безпілотниками, винищувачі F-35 та безпілотні системи.

Крім того, за словами Вітакера, Сполучені Штати очікують, що всі 32 країни-члени НАТО поступово вийдуть на рівень оборонних витрат у 5% ВВП відповідно до домовленостей, досягнутих торік у Гаазі.

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