Польща утримається від нових фінансових зобов’язань щодо України на саміті НАТО, - Туск

Польща не робитиме нових заяв про фінансову підтримку України на саміті НАТО в Анкарі. Прем'єр Дональд Туск пояснив це особливою роллю Варшави у захисті східного кордону ЄС, водночас запевнивши у подальшій підтримці Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час пресконференції в п’ятницю у Варшаві.

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Глава польського уряду зазначив, що уряд детально поінформував президента країни Кароля Навроцького, який представлятиме Польщу на саміті НАТО в Анкарі, про свою позицію: бути обережним щодо нових зобов’язань Варшави стосовно фінансової підтримки України.

За його словами, майбутній саміт Альянсу має фактично завершити процес посилення відповідальності Європи, зокрема Польщі, за власну безпеку, готовності до оборони та належного фінансування оборонних спроможностей, насамперед у сфері звичайної оборони.

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"Польща є одним із найкращих прикладів для НАТО", – наголосив Туск.

Водночас він зазначив, що польська сторона "послідовно порушуватиме питання необхідності подальшої підтримки України у війні з Росією".

"Однак звертаюся до усієї делегації, щоб вона була обережною з якимись деклараціями про нову фінансову підтримку з боку Польщі. Але не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової допомоги. Я вважаю, що Польща має надзвичайно великі зобов’язання щодо захисту всього східного кордону Євросоюзу, і всі повинні це враховувати", – наголосив Туск.

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За словами глави польського уряду, Україна веде війну з Росією, тоді як Польща в мирний час несе основний тягар охорони східного кордону ЄС від загроз зі сходу, і тому заслуговує на особливе ставлення.