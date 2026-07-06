На саміті НАТО Україна може втратити головну увагу союзників, - The Telegraph

Під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня, питання України можуть залишити поза основним порядком денним через небажання союзників провокувати президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph. У виданні зазначають, що Альянс нині стикається одразу з трьома серйозними викликами: поступовим скороченням американської військової присутності в Європі, розбіжностями між союзниками щодо фінансування підтримки України та загрозою нових провокацій з боку Росії.

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Українське питання вирішили не виносити на перший план

Автор публікації стверджує, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах саміту, однак, на відміну від попередніх років, не виступить перед лідерами країн НАТО під час основної сесії.

"Усе це – погані новини для Володимира Зеленського, який візьме участь у саміті", – зазначає видання.

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Проблеми з фінансуванням допомоги Україні

За оцінкою автора статті, нині головною потребою України є не лише озброєння, а й фінансова підтримка, необхідна для функціонування економіки в умовах війни.

Водночас видання звертає увагу, що оголошені 70 млрд євро військової допомоги на 2026 рік переважно складаються з уже існуючих фінансових зобов'язань і кредитних механізмів, а не є новими коштами.

Також у матеріалі йдеться про погіршення відносин України з окремими союзниками в Центральній Європі, що, на думку автора, може додатково ускладнити отримання підтримки.

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