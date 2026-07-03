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Новини Військова допомога Україні Саміт НАТО в Анкарі
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Італія хоче вилучити згадку про допомогу Україні на 2027 рік із заяви саміту НАТО в Анкарі, - Bloomberg

зеленський,італія,мелоні

Італія спробувала пом'якшити фінальну декларацію саміту лідерів НАТО в Анкарі щодо довгострокової військової підтримки Києва у 2027 році.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Україні

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, переговори між дипломатами затягнулися в останні дні, хоча спочатку здавалося, що союзники досягли згоди щодо короткого тексту, який лідери мали б схвалити після зустрічі в Анкарі 7–8 липня.

У проєкті заяви НАТО йдеться про те, що союзники нададуть Україні по 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Ця цифра не включає жодних нових зобов’язань, а відображає попередню щорічну обіцянку НАТО у розмірі 40 млрд євро плюс 30 млрд євро щороку коштом позики Європейського Союзу.

Згадка про конкретну допомогу стане зміною порівняно з минулорічною заявою, в якій не йшлося про фінансову допомогу Україні.

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Позиція Риму

Попри солідарність із загальним курсом, представники Італії наполягали на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних контактів із Москвою. На думку італійських дипломатів, демонстрація готовності фінансувати війну аж до кінця наступного року може, мовляв, завадити можливості переговорів.

"Рим аргументував це тим, що зазначення конкретного терміну заздалегідь виключало б можливість більш раннього досягнення мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів", – цитують позицію італійців джерела Bloomberg.

Однак співрозмовники, обізнані з позицією італійського уряду, додали, що Рим, ймовірно, не порушуватиме консенсусу з цього питання, бо допомога Україні не ставиться під сумнів.

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  • Нагадаємо, саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися Трамп і Зеленський.

Автор: 

Італія (1701) НАТО (7293) саміт (875)
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Топ коментарі
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До сих пір ще не второпали, що поки хутін - цар, жодних змістовних перемовин не буде. Хкрої Кустоцци.
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03.07.2026 21:28 Відповісти
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"Перемогометр" криворізьської дипломатії починає зашкалювати!
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03.07.2026 21:42 Відповісти
+2
Навоювалися італійські урядовці... Стомилися від втрат та витрат.
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03.07.2026 21:32 Відповісти

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