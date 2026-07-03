Италия хочет исключить упоминание о помощи Украине на 2027 год из заявления саммита НАТО в Анкаре, — Bloomberg

Италия попыталась смягчить итоговую декларацию саммита лидеров НАТО в Анкаре в отношении долгосрочной военной поддержки Киева в 2027 году.

Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь Украине

По словам источников, знакомых с ситуацией, переговоры между дипломатами затянулись в последние дни, хотя сначала казалось, что союзники достигли согласия по краткому тексту, который лидеры должны были одобрить после встречи в Анкаре 7–8 июля.

В проекте заявления НАТО говорится, что союзники предоставят Украине по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Эта цифра не включает никаких новых обязательств, а отражает предыдущее ежегодное обещание НАТО в размере 40 млрд евро плюс 30 млрд евро ежегодно за счет займа Европейского Союза.

Упоминание о конкретной помощи станет изменением по сравнению с прошлогодним заявлением, в котором не говорилось о финансовой помощи Украине.

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Позиция Рима

Несмотря на солидарность с общим курсом, представители Италии настаивали на исключении упоминания о 2027 году, ссылаясь на активизацию дипломатических контактов с Москвой. По мнению итальянских дипломатов, демонстрация готовности финансировать войну вплоть до конца следующего года может, якобы, помешать возможности переговоров.

"Рим аргументировал это тем, что указание конкретного срока заранее исключало бы возможность более раннего достижения мирного урегулирования конфликта путем переговоров", — цитируют позицию итальянцев источники Bloomberg.

Однако собеседники, знакомые с позицией итальянского правительства, добавили, что Рим, вероятно, не будет нарушать консенсус по этому вопросу, поскольку помощь Украине не ставится под сомнение.

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