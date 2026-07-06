Четыре союзника по НАТО сформируют новый многосторонний оборонный механизм
Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц вновь созданного Многостороннего оборонного механизма, опубликованном сегодня пресс-службой правительства Великобритании.
Новый формат обороны и совместные действия союзников
В заявлении отмечается, что накануне саммита НАТО в Анкаре страны подтвердили намерение увеличить финансирование обороны и сделать расходы более эффективными. Это необходимо для укрепления совместных оборонных возможностей.
Также подчеркивается, что в связи с быстрыми изменениями в сфере безопасности и последствиями агрессии России против Украины государства готовы действовать сообща для противодействия будущим угрозам.
"Мы по-прежнему привержены поддержке Украины в защите её суверенитета и противостоянии российской агрессии", — говорится в заявлении.
Как будет работать новый механизм обороны
Страны сообщили, что уже достигли значительного прогресса в создании Многостороннего оборонного механизма совместно с партнерами.
Отмечается, что этот механизм должен стать новой моделью финансирования. Его цель — ускорить инвестиции в оборону, развивать совместные закупки и обеспечить необходимые оборонные возможности для союзников.
Участники планируют перейти к официальным переговорам по договору и создать механизм к 2027 году. Также они намерены расширить сотрудничество с другими партнерами и согласовывать действия с союзниками по НАТО.
Канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз отметила, что нынешняя система закупок в Европе слишком раздробленная, дорогая и медленная. По её словам, новый механизм должен усилить сотрудничество, улучшить закупки и укрепить сдерживание.
Кроме того, страны планируют работать над расширением механизма, техническим развитием и переходом к следующему этапу проектирования уже осенью.
Напомним, 7–8 июля в Анкаре состоится саммит лидеров государств-членов НАТО.
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