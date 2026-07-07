НАТО потребує України так само, як Україна потребує Альянсу, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що найкращим шляхом до майбутнього членства України в НАТО є якнайглибша інтеграція її оборонної промисловості та військових спроможностей із країнами Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Стубба, дискусії щодо офіційного запрошення України до НАТО наразі відкладені до можливого припинення вогню, оскільки частина союзників, зокрема США та Німеччина, досі обережно ставляться до цього питання.

"НАТО потребує України"

Президент Фінляндії зазначив, що якби рішення залежало від нього, Україна вже стала б членом Альянсу.

"Якби в мене був вибір, ми б негайно зробили Україну членом НАТО. Але я реалістично вважаю, що наразі це не є політично можливим", – сказав він.

Водночас Стубб наголосив, що вигоду від майбутнього членства матимуть обидві сторони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири союзники по НАТО сформують новий багатосторонній оборонний механізм

"Моя головна думка полягає в тому, що НАТО потребує України так само, як і Україні потрібне НАТО", – заявив він.

Україна є номером один у сучасній війні

За словами президента Фінляндії, українська армія вже має унікальний бойовий досвід і технологічні можливості, які можуть суттєво посилити Альянс.

"Їхні можливості щодо безпілотників та ракет перевершують можливості більшості членів Альянсу. Чим ближче ми наближаємо Україну до НАТО, тим сильнішими стають оборона та стримування Альянсу", – зазначив Стубб.

Він також запропонував Україні скористатися досвідом Фінляндії, яка ще до вступу до НАТО повністю адаптувала свої оборонні системи до стандартів Альянсу.

"Україна може бути інтегрована навіть більше, ніж Фінляндія була до членства. Вона має знання та можливості сучасної війни, яких немає у нас. Що стосується можливостей сучасної війни, Україна є номером один", – підсумував президент Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО шукатиме рішення щодо постачання перехоплювачів балістичних ракет для України, - Рютте