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Саміт НАТО шукатиме рішення щодо постачання перехоплювачів балістичних ракет для України, - Рютте

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що саміт Альянсу дозволить ухвалити критично важливі для України рішення щодо постачання та розгортання додаткових засобів перехоплення балістичних російських ракет.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Гарантії США та практичний дефіцит

За словами Рютте, у питанні перехоплювачів є політичний і практичний аспект.

"Що стосується політичного аспекту, то я можу запевнити вас, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання, і роблять це навіть у той час, коли ми говоримо про ширші перспективи. Але з практичного боку кількість перехоплювачів наразі обмежена", – сказав він.

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Єдиним довгостроковим рішенням для захисту міст і військових об'єктів Рютте назвав масштабування оборонних потужностей та запуск спільних підприємств.

"Це одна з головних причин, чому Україна сама працює над цим. Звичайно, це не те що приведе до швидких результатів у цьому питанні, але подивимося, що можна зробити. Партнери по НАТО прагнуть виробляти більше перехоплювачів, ніж їх надходить, тому ми працюємо з усіх боків, залучаючи всіх, хто бере участь у цьому процесі", – заявив Рютте.

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Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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НАТО (7295) Рютте Марк (724) балістичні ракети (632)
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Топ коментарі
+5
я гадаю мудрі люди вирішили б інакше - знищили б виробництво ракет там де кацапи їх збирають. Країни НАТО навіть можуть бути залишитись у стороні від цього массового ракетного обстрілу россії лише продавши нам цю потужну зброю. Бізнес і тільки бізнес і нічого особистого - все як любить Альфредович Трамп. Невже не так ? Чи не гроші правлять цим світом ???
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06.07.2026 18:31 Відповісти
+2
Це звісно добре, але не бажаєте пошукати ріщення шодо постачання Україні балістичних ракет?
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06.07.2026 18:20 Відповісти
+2
Найбільш ефективний вид захисту це знищення російських ракет та ПУ ще до запуску.
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06.07.2026 18:46 Відповісти

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