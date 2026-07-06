Саміт НАТО шукатиме рішення щодо постачання перехоплювачів балістичних ракет для України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що саміт Альянсу дозволить ухвалити критично важливі для України рішення щодо постачання та розгортання додаткових засобів перехоплення балістичних російських ракет.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами Рютте, у питанні перехоплювачів є політичний і практичний аспект.

"Що стосується політичного аспекту, то я можу запевнити вас, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання, і роблять це навіть у той час, коли ми говоримо про ширші перспективи. Але з практичного боку кількість перехоплювачів наразі обмежена", – сказав він.

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Єдиним довгостроковим рішенням для захисту міст і військових об'єктів Рютте назвав масштабування оборонних потужностей та запуск спільних підприємств.

"Це одна з головних причин, чому Україна сама працює над цим. Звичайно, це не те що приведе до швидких результатів у цьому питанні, але подивимося, що можна зробити. Партнери по НАТО прагнуть виробляти більше перехоплювачів, ніж їх надходить, тому ми працюємо з усіх боків, залучаючи всіх, хто бере участь у цьому процесі", – заявив Рютте.

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