Рютте після масованого удару РФ: Союзники мають забезпечити, щоб Україна отримувала необхідну допомогу

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував масований удар по Україні 6 липня, закликавши союзників забезпечити підтримку України.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Генсек НАТО зазначив, що попри те, що Україна змінює динаміку на свою користь, Росія продовжує свої атаки.

"Але їм потрібна наша постійна підтримка, особливо в галузі протиповітряної оборони. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста; лише минулої ночі стався ще один жахливий напад", - нанолосив Рютте, додавши, що його думки зараз з постраждалими і близькими жертв.

"Союзники та партнери по НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов’язана з нашою власною", - додав очільник Альянсу.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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