Рютте після масованого удару РФ: Союзники мають забезпечити, щоб Україна отримувала необхідну допомогу
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував масований удар по Україні 6 липня, закликавши союзників забезпечити підтримку України.
Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Генсек НАТО зазначив, що попри те, що Україна змінює динаміку на свою користь, Росія продовжує свої атаки.
"Але їм потрібна наша постійна підтримка, особливо в галузі протиповітряної оборони. Росія продовжує ракетні атаки на українські міста; лише минулої ночі стався ще один жахливий напад", - нанолосив Рютте, додавши, що його думки зараз з постраждалими і близькими жертв.
"Союзники та партнери по НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Дозвольте висловитися чітко. Усі союзники мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Адже ваша безпека так тісно пов’язана з нашою власною", - додав очільник Альянсу.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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