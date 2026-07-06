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Новости Помощь Украине
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Рютте после массированного удара РФ: Союзники должны обеспечить, чтобы Украина получала необходимую помощь

Рютте выступил с заявлением после массированного удара РФ по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал массированный удар по Украине 6 июля, призвав союзников обеспечить поддержку Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Подробности

Генеральный секретарь НАТО отметил, что, несмотря на то, что Украина меняет динамику в свою пользу, Россия продолжает свои атаки.

"Но им нужна наша постоянная поддержка, особенно в сфере противовоздушной обороны. Россия продолжает ракетные атаки на украинские города; только прошлой ночью произошло еще одно ужасное нападение", — подчеркнул Рютте, добавив, что его мысли сейчас с пострадавшими и близкими жертв.

"Союзники и партнеры по НАТО должны и впредь обеспечивать, чтобы Украина получала то, что ей нужно. Позвольте высказаться четко. Все союзники должны приложить усилия, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать. Ведь ваша безопасность так тесно связана с нашей собственной", — добавил глава Альянса.

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Военно-воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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