Трамп требует от союзников по НАТО не только денег, но и политической лояльности, - AP

Президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО заявил, что союзники должны демонстрировать не только увеличение оборонных расходов, но и политическую лояльность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже почти два года пытается сохранить конструктивные отношения между Альянсом и администрацией президента США. Однако, как отмечает агентство, требований Вашингтона об увеличении оборонных расходов союзников уже недостаточно.

По данным AP, во время недавней встречи в Белом доме Рютте представил Трампу график под названием "The Trump Trillion", который демонстрировал, что с 2017 года европейские страны-члены НАТО и Канада увеличили оборонные расходы в общей сложности на 1,2 трлн долларов. Таким образом генеральный секретарь пытался показать, что требования США по наращиванию военных бюджетов выполняются.

Впрочем, по информации агентства, Трамп дал понять, что этого недостаточно.

"Нам не нужны их деньги - нам ничего не нужно. Я просто хочу лояльности", - цитирует американского президента Associated Press.

Трамп раскритиковал союзников

Президент США также выразил недовольство тем, что отдельные союзники по НАТО не поддержали американскую военную операцию против Ирана, которую Вашингтон проводил совместно с Израилем.

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Кроме того, по данным AP, Трамп намекнул, что мог бы не участвовать в саммите НАТО, если бы его не принимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В НАТО растет беспокойство

Как отмечает Associated Press, из-за непредсказуемой позиции Трампа Рютте вынужден уделять значительную часть своей работы не только развитию Альянса, но и сохранению активной роли США в НАТО.

Дополнительную тревогу среди союзников вызвали заявления Вашингтона о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе и уменьшении сил, которые США готовы выделить для защиты партнеров.

По мнению Associated Press, главным вызовом для генерального секретаря НАТО становится уже не вопрос оборонных расходов, а способность сохранить единство Альянса в условиях новых политических требований президента США.

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