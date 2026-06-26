Рютте резко ответил России перед саммитом НАТО: "Мы сильнее"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении стран Альянса существенно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и подчеркнул преимущество над Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в трансляции его выступления в Вашингтоне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые контракты и сигнал для союзников

Рютте отметил, что в Турции работают около 3000 компаний оборонно-промышленного комплекса, которые вовлечены в работу в рамках НАТО.

Он сообщил, что во время встречи союзников 5–7 июля запланировано подписание новых соглашений и договоренностей.

"На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что эти шаги должны продемонстрировать решимость Альянса его гражданам.

"Это даст четкий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо", - добавил он.

Читайте также: Politico сообщило, что НАТО планирует предложить Украине на саммите в Анкаре

Позиция в отношении России и подготовка к саммиту

Рютте также обратился к России, подчеркнув превосходство НАТО в оборонном производстве.

"Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше", - отметил он.

Накануне генсек посетил Вашингтон, чтобы снизить напряженность между США и европейскими союзниками перед саммитом в Анкаре 5–7 июля.

Споры возникли после отказа части стран поддержать США в военной кампании против Ирана, в частности в отношении разблокирования Ормузского пролива.

Во время визита Рютте представил инфографику о росте оборонных расходов европейских стран, на чем ранее настаивал президент США Дональд Трамп.

Читайте: Украина создала окно возможностей в войне, но это не будет длиться вечно, - заместитель генерального секретаря НАТО