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Новости Визит Рютте в США Саммит НАТО
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Рютте резко ответил России перед саммитом НАТО: "Мы сильнее"

Рютте обратился к России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении стран Альянса существенно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и подчеркнул преимущество над Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в трансляции его выступления в Вашингтоне.

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Новые контракты и сигнал для союзников

Рютте отметил, что в Турции работают около 3000 компаний оборонно-промышленного комплекса, которые вовлечены в работу в рамках НАТО.

Он сообщил, что во время встречи союзников 5–7 июля запланировано подписание новых соглашений и договоренностей.

"На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что эти шаги должны продемонстрировать решимость Альянса его гражданам.

"Это даст четкий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо", - добавил он.

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Позиция в отношении России и подготовка к саммиту

Рютте также обратился к России, подчеркнув превосходство НАТО в оборонном производстве.

"Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше", - отметил он.

Накануне генсек посетил Вашингтон, чтобы снизить напряженность между США и европейскими союзниками перед саммитом в Анкаре 5–7 июля.

Споры возникли после отказа части стран поддержать США в военной кампании против Ирана, в частности в отношении разблокирования Ормузского пролива.

Во время визита Рютте представил инфографику о росте оборонных расходов европейских стран, на чем ранее настаивал президент США Дональд Трамп.

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Автор: 

НАТО (10708) оборона (5251) США (29634) Рютте Марк (677) Трамп Дональд (8279)
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Топ комментарии
+10
ага, НАТО "сильне як ніколи раніше", але з росією воюватиме лише слабка Україна, яка "не має карт". Щоб ніхто не сумнівався, що НАТО сильне, могли б показати вже свою силу, а не бздіти про неї. Ірану нічого не змогли зробити, обісралися, то може й сили тієї нема. Як там на рахунок другого фронту? тільки на території України, вже зрозуміли, бо головне, щоб конфлікт не вийшов за межі, за червоні лінії.
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26.06.2026 02:44 Ответить
+10
Та ви гори можете звернути,Рютте...язиком.
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26.06.2026 02:53 Ответить
+7
Мда. Понабирали куколдов по объявлению...
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26.06.2026 02:11 Ответить

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