Рютте резко ответил России перед саммитом НАТО: "Мы сильнее"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении стран Альянса существенно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и подчеркнул преимущество над Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в трансляции его выступления в Вашингтоне.
Новые контракты и сигнал для союзников
Рютте отметил, что в Турции работают около 3000 компаний оборонно-промышленного комплекса, которые вовлечены в работу в рамках НАТО.
Он сообщил, что во время встречи союзников 5–7 июля запланировано подписание новых соглашений и договоренностей.
"На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений", - сказал он.
Генеральный секретарь подчеркнул, что эти шаги должны продемонстрировать решимость Альянса его гражданам.
"Это даст четкий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо", - добавил он.
Позиция в отношении России и подготовка к саммиту
Рютте также обратился к России, подчеркнув превосходство НАТО в оборонном производстве.
"Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше", - отметил он.
Накануне генсек посетил Вашингтон, чтобы снизить напряженность между США и европейскими союзниками перед саммитом в Анкаре 5–7 июля.
Споры возникли после отказа части стран поддержать США в военной кампании против Ирана, в частности в отношении разблокирования Ормузского пролива.
Во время визита Рютте представил инфографику о росте оборонных расходов европейских стран, на чем ранее настаивал президент США Дональд Трамп.
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