Рютте різко відповів Росії перед самітом НАТО: Ми сильніші
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про намір країн Альянсу суттєво посилити оборонно-промислове співробітництво та наголосив на перевазі над Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у трансляціюї його виступу у Вашингтоні.
Нові контракти і сигнал для союзників
Рютте зазначив, що у Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які залучені до роботи в межах НАТО.
Він повідомив, що під час зустрічі союзників 5–7 липня заплановано підписання нових угод та домовленостей.
"На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день. Ви побачите величезну кількість нових контрактів, листів про наміри, а також підписання великих угод", - сказав він.
Генсек наголосив, що ці кроки мають показати рішучість Альянсу його громадянам.
"Це дасть чіткий сигнал нашому мільярду громадян на території НАТО. Ми дійсно робимо те, що необхідно", - додав він.
Позиція щодо Росії та підготовка до саміту
Рютте також звернувся до Росії, підкресливши перевагу НАТО в оборонному виробництві.
"Це також сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі", - зазначив він.
Напередодні генсек відвідав Вашингтон, щоб знизити напругу між США та європейськими союзниками перед самітом в Анкарі 5–7 липня.
Суперечки виникли після відмови частини країн підтримати США у військовій кампанії проти Ірану, зокрема щодо розблокування Ормузької протоки.
Під час візиту Рютте представив інфографіку про зростання оборонних витрат європейських країн, на чому раніше наполягав президент США Дональд Трамп.
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