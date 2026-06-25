Politico розповіло, що НАТО планує запропонувати Україні на саміті в Анкарі

Країни НАТО підготували проєкт рішень щодо подальшої військової підтримки України та планують розглянути його на саміті в Анкарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico з посиланням на дипломатів, які працюють над декларацією.

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Фінансування та нові оборонні контракти

Документ передбачає укладення багатомільярдних оборонних контрактів і нові зобов’язання щодо підтримки України. За словами дипломатів, декларація буде короткою, як і торік, а її зміст ще узгоджується і може змінитися до моменту підписання.

Точна сума майбутніх контрактів наразі не визначена. Частину угод можуть сформувати на основі вже чинних програм або погодити попередньо.

Дипломати повідомили, що у проєкті декларації країни НАТО планують взяти на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу на суму €70 млрд та передбачити на наступний рік фінансування щонайменше на такому ж рівні.

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Що обговорюватимуть на саміті НАТО

У публікації йдеться, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне зосередити саміт на розвитку оборонної промисловості Альянсу. За його словами, це має допомогти зменшити розбіжності між союзниками.

У проєкті декларації також зазначено, що європейські країни збільшать власний внесок у безпеку. Йдеться про інвестиції у далекобійні ударні системи, протиповітряну оборону та безпілотники.

Крім того, масштабні оборонні контракти можуть стати додатковим аргументом у взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

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Один із дипломатів зазначив, що питання підтримки України може стати найбільш дискусійним. Водночас інший представник Альянсу заявив, що переговори щодо тексту проходять без серйозних труднощів.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що на майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзники мають намір закріпити спільну позицію щодо України, сформовану після нещодавніх самітів G7 та Європейської ради.

Черговий саміт лідерів країн НАТО відбудеться 7–8 липня 2026 року в столиці Туреччини Анкарі.

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