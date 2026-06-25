Трамп заявив, що очікує від НАТО "лояльності"

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне більшої лояльності від країн НАТО, наголосивши на ролі Вашингтона у забезпеченні безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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"Я просто хочу лояльності інших країн НАТО. Просто дайте нам невеликий поцілунок. Ми багато чого не хочемо. А вони кажуть: "Ні, ми не можемо цього зробити", - заявив Трамп.

Згадав американські війська у Німеччині

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чого він очікує від союзників понад те, що вони вже роблять, Трамп нагадав про присутність американських військових у Німеччині.

За словами президента США, питання лояльності союзників безпосередньо пов'язане з витратами країн-членів Альянсу на оборону та підтримкою Сполучених Штатів.

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