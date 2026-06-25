УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10726 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Трампа до членів НАТО
1 012 20

Трамп заявив, що очікує від НАТО "лояльності"

Президент США пояснив свої очікування від партнерів

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне більшої лояльності від країн НАТО, наголосивши на ролі Вашингтона у забезпеченні безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я просто хочу лояльності інших країн НАТО. Просто дайте нам невеликий поцілунок. Ми багато чого не хочемо. А вони кажуть: "Ні, ми не можемо цього зробити", - заявив Трамп.

Згадав американські війська у Німеччині

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чого він очікує від союзників понад те, що вони вже роблять, Трамп нагадав про присутність американських військових у Німеччині.

За словами президента США, питання лояльності союзників безпосередньо пов'язане з витратами країн-членів Альянсу на оборону та підтримкою Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скликає Раду миру для перезавантаження роботи

Автор: 

НАТО (7260) США (26837) Трамп Дональд (9010)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Трамп українські військові напрацювання хоче, а ДО НАТО УКРАЇНУ НЕ БЕРЕ. Йому начхати , що Україна усі розробки фактично кровью сплатила .
показати весь коментар
25.06.2026 07:00 Відповісти
+1
рудий , не розкривай рота ,а то кішки простудиш
показати весь коментар
25.06.2026 06:59 Відповісти
+1
Він знову почав боротьбу за Нобелівську премію миру . Не з його вдачею займатися питаннями миру, БО ВІН РЕЙДЕР .
показати весь коментар
25.06.2026 07:02 Відповісти

Завантаження...

 
 