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Новости Требования Трампа к членам НАТО
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Трамп заявил, что ожидает от НАТО "лояльности"

Президент США объяснил свои ожидания от партнеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большей лояльности от стран НАТО, подчеркнув роль Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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"Я просто хочу лояльности от других стран НАТО. Просто дайте нам небольшой знак внимания. Мы не просим многого. А они говорят: "Нет, мы не можем этого сделать", - заявил Трамп.

Упомянул американские войска в Германии

Отвечая на вопрос журналистов о том, чего он ожидает от союзников помимо того, что они уже делают, Трамп напомнил о присутствии американских военных в Германии.

По словам президента США, вопрос лояльности союзников напрямую связан с расходами стран-членов Альянса на оборону и поддержку Соединенных Штатов.

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Автор: 

НАТО (10703) США (29624) Трамп Дональд (8272)
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Топ комментарии
+4
Він знову почав боротьбу за Нобелівську премію миру . Не з його вдачею займатися питаннями миру, БО ВІН РЕЙДЕР .
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25.06.2026 07:02 Ответить
+4
Може треба точніше визначатись з тим, куди саме він очікує цей цілунок? Рудий повністю підмінив повагу до президента США на клоунаду та витівки поїхавшего головою старця.
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25.06.2026 07:48 Ответить
+3
Трамп українські військові напрацювання хоче, а ДО НАТО УКРАЇНУ НЕ БЕРЕ. Йому начхати , що Україна усі розробки фактично кровью сплатила .
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25.06.2026 07:00 Ответить

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