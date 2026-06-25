Трамп заявил, что ожидает от НАТО "лояльности"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большей лояльности от стран НАТО, подчеркнув роль Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Я просто хочу лояльности от других стран НАТО. Просто дайте нам небольшой знак внимания. Мы не просим многого. А они говорят: "Нет, мы не можем этого сделать", - заявил Трамп.
Упомянул американские войска в Германии
Отвечая на вопрос журналистов о том, чего он ожидает от союзников помимо того, что они уже делают, Трамп напомнил о присутствии американских военных в Германии.
По словам президента США, вопрос лояльности союзников напрямую связан с расходами стран-членов Альянса на оборону и поддержку Соединенных Штатов.
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