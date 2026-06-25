Трамп созывает Совет мира для перезапуска работы

Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа, проведет заседание 30 июня на Кипре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Пересмотр стратегии и новый этап работы совета

Встреча участников Совета мира продлится два или три дня. Ее главная цель - пересмотр подходов к работе после изменения международной ситуации.

По информации издания, часть внимания в последнее время была сосредоточена на конфликте с Ираном, поэтому деятельность совета требует "перезагрузки".

Ожидается участие представителей Национального комитета по управлению Газой — палестинского органа технократов, который должен заменить ХАМАС в управлении сектором.

Также во встрече примет участие офис бывшего болгарского дипломата Николая Младенова, который исполняет функции верховного представителя президента США по Газе.

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Кипр как нейтральная площадка для переговоров

Кипр выступит в роли наблюдателя и будет придерживаться согласованной позиции ЕС. В то же время страна не является соорганизатором встречи и не имеет официального политического статуса в рамках мероприятия.

Организаторы выбрали Кипр в качестве нейтрального места для проведения заседания.

Пока неизвестно, примет ли участие во встрече американская делегация.

"Встреча проводится для пересмотра стратегии и возобновления работы совета после изменения приоритетов", - отметил один из чиновников.

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Что такое "Совет мира"

В январе 2026 года сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира", который мог бы контролировать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины. Также основной задачей организации должно было стать управление послевоенным восстановлением Газы.

22 января в Давосе (Швейцария) состоялась церемония создания международной организации "Совет мира", к которой присоединились десятки государств.

Вместе с Трампом документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Республики Косово.

После этого "Совет мира" официально приобрел статус международной организации.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Особую резкую критику этот план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны Европейского Союза отказались присоединиться к "Совету мира".

Финансирование "Совета мира"

По словам источников, спустя четыре месяца после создания организации специальный фонд, открытый при участии Всемирного банка, так и не получил ни одного взноса от доноров.

Вместо этого пожертвования поступают напрямую через банковский счет "Совета мира" в JPMorgan Chase. В отличие от механизма Всемирного банка, такой формат не предусматривает независимой системы финансовой отчетности или прозрачности.

Представитель "Совета мира" пояснил, что для получения финансирования было создано несколько каналов, включая механизм Всемирного банка, однако доноры выбирают альтернативные варианты перевода средств.

Финансовую отчетность организация будет предоставлять собственному исполнительному совету, в который входят представители администрации Трампа и другие советники.

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