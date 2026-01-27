Операция в Газе завершена: Израиль вернул последнее тело заложника, - СМИ

Армия обороны Израиля подтвердила, что найдено тело последнего заложника, удерживаемого в секторе Газа после нападения 7 октября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Тело находилось в Газе 843 дня

Согласно сообщениям, последним идентифицированным заложником стал полицейский Ран Гвили, которого похитили после того, как он погиб во время атаки на Израиль и был захвачен боевиками.

Журналисты пишут, что тело Гвили находилось в Газе почти 843 дня с момента его похищения.

Останки обнаружили во время операции на одном из кладбищ восточной части Газы, где эксперты исследовали около 250 захоронений, чтобы найти соответствие по данным ДНК.

После идентификации тело передадут для захоронения семье.

Международная реакция

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это событие символическим завершением тяжелого этапа для нации и отметил, что впервые с 2014 года в Газе не осталось ни одного израильского заложника — ни живых, ни погибших.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что выполнил обещание вернуть домой абсолютно всех граждан, которые были в плену.

Власти США также отреагировали на новость, назвав возвращение последнего тела прямым результатом усилий американского президента Дональда Трампа по освобождению и возвращению заложников.

