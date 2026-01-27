Операция в Газе завершена: Израиль вернул последнее тело заложника, - СМИ

Израиль нашел тело последнего заложника в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила, что найдено тело последнего заложника, удерживаемого в секторе Газа после нападения 7 октября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Тело находилось в Газе 843 дня

Согласно сообщениям, последним идентифицированным заложником стал полицейский Ран Гвили, которого похитили после того, как он погиб во время атаки на Израиль и был захвачен боевиками.

Журналисты пишут, что тело Гвили находилось в Газе почти 843 дня с момента его похищения.

Останки обнаружили во время операции на одном из кладбищ восточной части Газы, где эксперты исследовали около 250 захоронений, чтобы найти соответствие по данным ДНК. 
После идентификации тело передадут для захоронения семье.

Международная реакция

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это событие символическим завершением тяжелого этапа для нации и отметил, что впервые с 2014 года в Газе не осталось ни одного израильского заложника — ни живых, ни погибших.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что выполнил обещание вернуть домой абсолютно всех граждан, которые были в плену.

Власти США также отреагировали на новость, назвав возвращение последнего тела прямым результатом усилий американского президента Дональда Трампа по освобождению и возвращению заложников.

Газа (87) Израиль (2234) перемирие (1703)
Пора придумать якусь "премію імені Трампа"... І першим нагородить його самого...
Гроші на неї хай беруть із внесків членів "Ради Миру"...
27.01.2026 02:00 Ответить
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив Білому дому в проханні дозволити президенту Ісааку Герцогу бути присутнім на церемонії відкриття "Ради миру" Дональда Трампа.
27.01.2026 06:22 Ответить
Ця "Рада" помре разом з політичною смертю самого Трампа... А вона уже на горизонті...
27.01.2026 08:37 Ответить
Там помирати нічому.Ця "Рада" мертвонароджена.
27.01.2026 09:11 Ответить
Завершено? ...Тоді миру і спокою аж до ... нових нападів палестинців і чергових операцій ізраїльських військових 🤔
27.01.2026 07:07 Ответить
Скільки заради цього трупа,ізраїльтяни,вбили дітей,жінок і старих?Тисячи.❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 09:10 Ответить
Розкажи краще як це тіло там опинилося..серед тих "жінок і старих"..
27.01.2026 09:28 Ответить
Кацапи теж саме волають. Савпадение?
27.01.2026 16:07 Ответить
Що саме волають кацапи?❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 22:58 Ответить
А ти у того тіла і спитай,а діти,жінки і старі тут не до чого і не треба їх вбивати❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 09:38 Ответить
"А ти у того тіла і спитай,а діти,жінки і старі тут не до чого"

ну да, прям как в раше, путин виноват, все остальные ни причем
27.01.2026 10:58 Ответить
Ти сам зрозумів,що сказав?Діти в чому винні?Рашка тут до чого?Йолоп.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 11:00 Ответить
"Ти сам зрозумів,що сказав?"

я то зрозумив, в отличие от тебя неандертальца. ни один режим не выживает без поддержки населения. и да, купи мозги, тогда поймешь до чого тут рашка
27.01.2026 11:04 Ответить
Все? Заручників нема? "Заливайте бетоном" (С)
27.01.2026 10:48 Ответить
Ну раз операция завершена, то надо починать строительство обещанного курорта в Газе
27.01.2026 11:55 Ответить
Як діти підтримують режим,йолопе москальський?Ти нацик та ще і рашик.🤣🤣🤣
27.01.2026 22:55 Ответить
 
 