Операція в Газі завершена: Ізраїль повернув останнє тіло заручника, - ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що знайдено тіло останнього заручника, утримуваного у секторі Гази після нападу 7 жовтня 2023 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Згідно з повідомленнями, останнім ідентифікованим заручником став поліцейський Ран Гвілі, якого викрали після того, як він загинув під час атаки на Ізраїль та був захоплений бойовиками.
Журналісти пишуть, що тіло Гвілі перебувало в Газі майже 843 дні з моменту його викрадення.
Рештки виявили під час операції в одному з кладовищ східної частини Гази, де експерти досліджували близько 250 поховань, щоб знайти відповідність за даними ДНК.
Після ідентифікації тіло передадуть для поховання сім’ї.
Міжнародна реакція
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав цю подію символічним завершенням важкого етапу для нації та зазначив, що вперше з 2014 року у Газі не залишилося жодного ізраїльського заручника — ні живих, ні загиблих.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що виконав обіцянку повернути додому абсолютно всіх громадян, які були у полоні.
Влада США також відреагувала на новину, назвавши повернення останнього тіла прямим результатом зусиль американського президента Дональда Трампа щодо звільнення та повернення заручників.
- Раніше президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до створеної ним "Ради миру" для Гази, серед запрошених - Україна.
