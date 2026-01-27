Операція в Газі завершена: Ізраїль повернув останнє тіло заручника, - ЗМІ

Ізраїль знайшов тіло останнього заручника в Газі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що знайдено тіло останнього заручника, утримуваного у секторі Гази після нападу 7 жовтня 2023 року.

Тіло перебувало у Газі 843 дні

Згідно з повідомленнями, останнім ідентифікованим заручником став поліцейський Ран Гвілі, якого викрали після того, як він загинув під час атаки на Ізраїль та був захоплений бойовиками.

Журналісти пишуть, що тіло Гвілі перебувало в Газі майже 843 дні з моменту його викрадення.

Рештки виявили під час операції в одному з кладовищ східної частини Гази, де експерти досліджували близько 250 поховань, щоб знайти відповідність за даними ДНК. 
Після ідентифікації тіло передадуть для поховання  сім’ї.

Міжнародна реакція

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав цю подію символічним завершенням важкого етапу для нації та зазначив, що вперше з 2014 року у Газі не залишилося жодного ізраїльського заручника — ні живих, ні загиблих.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що виконав обіцянку повернути додому абсолютно всіх громадян, які були у полоні.

Влада США також відреагувала на новину, назвавши повернення останнього тіла прямим результатом зусиль американського президента Дональда Трампа щодо звільнення та повернення заручників.

Пора придумать якусь "премію імені Трампа"... І першим нагородить його самого...
Гроші на неї хай беруть із внесків членів "Ради Миру"...
27.01.2026 02:00 Відповісти
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив Білому дому в проханні дозволити президенту Ісааку Герцогу бути присутнім на церемонії відкриття "Ради миру" Дональда Трампа.
27.01.2026 06:22 Відповісти
Ця "Рада" помре разом з політичною смертю самого Трампа... А вона уже на горизонті...
27.01.2026 08:37 Відповісти
Там помирати нічому.Ця "Рада" мертвонароджена.
27.01.2026 09:11 Відповісти
Завершено? ...Тоді миру і спокою аж до ... нових нападів палестинців і чергових операцій ізраїльських військових 🤔
27.01.2026 07:07 Відповісти
Скільки заради цього трупа,ізраїльтяни,вбили дітей,жінок і старих?Тисячи.❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 09:10 Відповісти
Розкажи краще як це тіло там опинилося..серед тих "жінок і старих"..
27.01.2026 09:28 Відповісти
Кацапи теж саме волають. Савпадение?
27.01.2026 16:07 Відповісти
Що саме волають кацапи?❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 22:58 Відповісти
А ти у того тіла і спитай,а діти,жінки і старі тут не до чого і не треба їх вбивати❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 09:38 Відповісти
"А ти у того тіла і спитай,а діти,жінки і старі тут не до чого"

ну да, прям как в раше, путин виноват, все остальные ни причем
27.01.2026 10:58 Відповісти
Ти сам зрозумів,що сказав?Діти в чому винні?Рашка тут до чого?Йолоп.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
27.01.2026 11:00 Відповісти
"Ти сам зрозумів,що сказав?"

я то зрозумив, в отличие от тебя неандертальца. ни один режим не выживает без поддержки населения. и да, купи мозги, тогда поймешь до чого тут рашка
27.01.2026 11:04 Відповісти
Все? Заручників нема? "Заливайте бетоном" (С)
27.01.2026 10:48 Відповісти
Ну раз операция завершена, то надо починать строительство обещанного курорта в Газе
27.01.2026 11:55 Відповісти
Як діти підтримують режим,йолопе москальський?Ти нацик та ще і рашик.🤣🤣🤣
27.01.2026 22:55
 
 