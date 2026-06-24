Трамп оцінив позиції Зеленського у війні з РФ: "Він справляється досить добре"
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер України Володимир Зеленський "досить добре справляється" у протистоянні російській агресії й щонайменше не здає своїх позицій.
Про це він сказав на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський тримається і не здає позицій
Представники медіа звернулися до Трампа із прямим запитанням, зважаючи на його відоме прагматичне ставлення до військових успіхів: "Ви любите переможців. Як ви вважаєте, президент Зеленський зараз перемагає?".
"У нього все досить добре. Як би ви на це не дивилися, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Ну, він справляється досить добре. З якого боку не поглянь, він тримається досить непогано. Принаймні, позицій не здає. Треба сказати, що він мужній, у нього чудова техніка, але головне у нього чудові люди. У нього справжні бійці", - наголосив Трамп.
Ціна протистояння залишається високою
Водночас Трамп вкотре змістив фокус на необхідність якнайшвидшого припинення вогню, наголосивши на високій ціні, яку платять Україна та Росія на передовій. За його словами, запеклі бої забирають життя тисяч солдатів щомісяця.
"Багато людей гине з обох сторін. Війна залишається надзвичайно кривавою, а втрати несуть обидві сторони. Але я думаю, що він справляється досить непогано", - резюмував американський президент.
- Нагадаємо, раніше заступник державного секретаря США Джеремі Левін висловився значно радикальніше, заявивши, що "Україна на цей момент виграє війну", оскільки ЗСУ перехопили ініціативу та перебувають у наступі, тоді як окупаційні війська РФ змушені перейти до глухої оборони.
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