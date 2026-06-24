Україна зараз перемагає у війні. Є перелом у динаміці бойових дій, - Держдепартамент США

У Державному департаменті США оцінюють поточне становище України у боротьбі з РФ як переможне та констатують кардинальну зміну динаміки на полі бою.

Про це під час виступу на "Українському обіді" у Гданську заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни опинилися в глухій обороні

Левін дав чітку та однозначну оцінку поточним подіям на фронті. За його словами, Україна робить максимум для фіксації нової фази війни.

"Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", - заявив представник Держдепу США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ повинна укласти мирну угоду, час не на її боці, - США в Радбезі ООН закликали до припинення вогню

Держдеп США звернув увагу на зміну ролей, яка відбулася на полі бою порівняно з попередніми роками війни. Якщо раніше українські захисники чекали на зимовий період як на можливість перепочити через зниження інтенсивності російських штурмів, то зараз фіксується протилежна картина.

Наразі саме ЗСУ перехопили ініціативу та перебувають у наступі, тоді як російські загарбники затиснуті в оборону і сподіваються на зимову паузу.

Далекобійні удари України як чинник перелому

Водночас, як наголосив Левін, навіть цієї зими Києву вдалося "змінити динаміку", оскільки узимку українці атакували російську інфраструктуру на території РФ.

"Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", – додав Левін.

Американський дипломат анонсував і новий етап економічного придушення російського режиму. За словами Левіна, зараз Сполучені Штати детально розглядають можливість скасування раніше чинних винятків із санкцій, які досі дозволяли Росії частково обходити обмеження на торгівлю нафтою. Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований посилити тиск на РФ задля завершення війни, - Зеленський