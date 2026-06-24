Украина сейчас побеждает в войне. Наблюдается перелом в динамике боевых действий, — Госдепартамент США

В Государственном департаменте США оценивают текущую ситуацию Украины в борьбе с РФ как победоносную и отмечают кардинальное изменение динамики на поле боя.

Об этом во время выступления на "Украинском обеде" в Гданьске заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Россияне оказались в глухой обороне

Левин дал четкую и однозначную оценку текущим событиям на фронте. По его словам, Украина делает все возможное для закрепления новой фазы войны.

"На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает войну", — заявил представитель Госдепа США.

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Госдеп США обратил внимание на смену ролей, произошедшую на поле боя по сравнению с предыдущими годами войны. Если раньше украинские защитники ждали зимнего периода как возможности передохнуть из-за снижения интенсивности российских штурмов, то сейчас наблюдается противоположная картина.

В настоящее время именно ВСУ перехватили инициативу и находятся в наступлении, тогда как российские захватчики зажаты в обороне и надеются на зимнюю паузу.

Дальнобойные удары Украины как фактор перелома

В то же время, как подчеркнул Левин, даже этой зимой Киеву удалось "изменить динамику", поскольку зимой украинцы атаковали российскую инфраструктуру на территории РФ.

"Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя", — добавил Левин.

Американский дипломат анонсировал и новый этап экономического давления на российский режим. По словам Левина, сейчас Соединенные Штаты детально рассматривают возможность отмены ранее действовавших исключений из санкций, которые до сих пор позволяли России частично обходить ограничения на торговлю нефтью. Вашингтон продолжит сотрудничество с европейскими партнерами в этом вопросе.

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