Трамп настроен усилить давление на РФ с целью завершения войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лидера США Дональда Трампа оказывать давление на Россию в целях приближения мира.

Об этом он сказал, открывая заседание "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка США

Зеленский рассказал о "хороших" встречах на саммите "Группы семи" (G7) во Франции со всеми лидерами стран, включая Трампа.

"Президент Соединенных Штатов очень четко настроен на усиление давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. Это также общая позиция всех лидеров G7… У нас есть инструменты, и они достаточно сильны, чтобы поставить Россию в условия, при которых дипломатия станет единственным выбором", — подчеркнул глава государства.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

16 июня президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

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