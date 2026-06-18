Трамп налаштований посилити тиск на РФ задля завершення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність лідера США Дональда Трампа тиснути на Росію задля наближення миру.

Про це він сказав, відкриваючи засідання "Рамштайну", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка США

Зеленський розповів про "хороші" зустрічі на саміті "Групи семи" (G7) у Франції з усіма лідерами країн, включно з Трампом.

"Президент Сполучених Штатів дуже чітко налаштований на посилення тиску на Росію, щоб покласти край цій жахливій війні, яку Росія розв'язала проти України та всієї Європи. Це також спільна позиція всіх лідерів G7… У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію в умови, за яких дипломатія стане єдиним вибором", - наголосив глава держави.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

16 червня президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

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