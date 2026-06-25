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Трамп оценил позиции Зеленского в войне с РФ: "Он справляется довольно хорошо"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский "достаточно хорошо справляется" в противостоянии российской агрессии и, по крайней мере, не сдаёт своих позиций.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский держится и не сдаёт позиций

Представители СМИ обратились к Трампу с прямым вопросом, учитывая его известное прагматичное отношение к военным успехам: "Вы любите победителей. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?".

"У него всё довольно хорошо. Как бы вы на это ни смотрели, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Ну, он справляется довольно хорошо. С какой стороны ни посмотри, он держится довольно неплохо. По крайней мере, позиций не сдаёт. Надо сказать, что он мужественный, у него отличная техника, но главное у него - замечательные люди. У него настоящие бойцы", - подчеркнул Трамп.

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Цена противостояния остается высокой

В то же время Трамп в очередной раз сместил акцент на необходимость скорейшего прекращения огня, подчеркнув высокую цену, которую платят Украина и Россия на передовой. По его словам, ожесточенные бои уносят жизни тысяч солдат каждый месяц.

"Многие люди гибнут с обеих сторон. Война остается чрезвычайно кровопролитной, и потери несут обе стороны. Но я думаю, что он справляется довольно неплохо", - резюмировал американский президент.

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  • Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Джереми Левин высказался гораздо радикальнее, заявив, что "Украина на данный момент выигрывает войну", поскольку ВСУ перехватили инициативу и находятся в наступлении, тогда как оккупационные войска РФ вынуждены перейти к глухой обороне.

Автор: 

Зеленский Владимир (24642) Трамп Дональд (8272) война в Украине (8534)
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Топ комментарии
+19
Це українські військові справляються досить добре.
А без блазня справлялися б ще краще.
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25.06.2026 00:03 Ответить
+11
О Боже! Невже напівдементного бабуїна ,,контузило" у правильний бік??!!
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25.06.2026 00:01 Ответить
+8
Єдине у чому Трамп правий, так це те, що у зеленського (у Украіни) чудові люди, справжні бійці .....До речі, те що тримається досить непогано і позицій не здає- це теж про Украіну а не про зеленського....І те що так відбувається - і це не дякуючи йому , а навпаки у всупереч....
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25.06.2026 01:04 Ответить

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