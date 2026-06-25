Трамп оценил позиции Зеленского в войне с РФ: "Он справляется довольно хорошо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский "достаточно хорошо справляется" в противостоянии российской агрессии и, по крайней мере, не сдаёт своих позиций.

Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский держится и не сдаёт позиций

Представители СМИ обратились к Трампу с прямым вопросом, учитывая его известное прагматичное отношение к военным успехам: "Вы любите победителей. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?".

"У него всё довольно хорошо. Как бы вы на это ни смотрели, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Ну, он справляется довольно хорошо. С какой стороны ни посмотри, он держится довольно неплохо. По крайней мере, позиций не сдаёт. Надо сказать, что он мужественный, у него отличная техника, но главное у него - замечательные люди. У него настоящие бойцы", - подчеркнул Трамп.

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Цена противостояния остается высокой

В то же время Трамп в очередной раз сместил акцент на необходимость скорейшего прекращения огня, подчеркнув высокую цену, которую платят Украина и Россия на передовой. По его словам, ожесточенные бои уносят жизни тысяч солдат каждый месяц.

"Многие люди гибнут с обеих сторон. Война остается чрезвычайно кровопролитной, и потери несут обе стороны. Но я думаю, что он справляется довольно неплохо", - резюмировал американский президент.

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