Офіційний фонд "Ради миру" Трампа залишається порожнім, – FT

Офіційний фонд "Ради миру", яка була створена на початку цього року за ініціативи президента США Дональда Трампа, залишається порожнім, попри обіцянки країн-учасниць виділити $17 млрд.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників серед американських посадовців, передає Liga.net.

Що таке "Рада миру"

У січні 2026 року повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України. Також основним завданням організації мало стати управління післявоєнним відновленням Гази.

22 січня в Давосі (Швейцарія) відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру", до якої долучилися десятки держав.

Разом із Трампом документи підписали представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану та Республіки Косово.

Після цього "Рада миру" офіційно набула статусу міжнародної організації.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Владіміра Путіна, а згодом – самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни Європейського Союзу відмовилися від приєднання до "Ради миру".

Фінансування "Ради миру"

За словами джерел, через чотири місяці після створення організації спеціальний фонд, відкритий за участі Світового банку, так і не отримав жодного внеску від донорів.

Натомість пожертви надходять напряму через банківський рахунок "Ради миру" в JPMorgan Chase. На відміну від механізму Світового банку, такий формат не передбачає незалежної системи фінансової звітності чи прозорості.

Представник "Ради миру" пояснив, що для отримання фінансування було створено кілька каналів, включно з механізмом Світового банку, однак донори обирають альтернативні варіанти переказу коштів.

Фінансову звітність організація надаватиме власній виконавчій раді, до якої входять представники адміністрації Трампа та інші радники.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Інші внески

Одним із небагатьох підтверджених донорів стало Марокко, яке виділило близько $20 млн на фінансування офісу гендиректора "Ради миру" Ніколая Младенова та оплату роботи палестинського технократичного комітету, створеного для управління Сектором Гази.

ОАЕ також погодили фінансування на $100 млн для підготовки нової поліції Гази. Проте реалізація програми поки не стартувала, а кошти залишаються замороженими.

Окремо Державний департамент США планує перерозподілити приблизно $1,2 млрд на проєкти, пов'язані з діяльністю "Ради миру", але ці кошти поки не були витрачені. Американські посадовці зазначають, що вони не надходитимуть під пряме управління організації.

За словами представника Конгресу США, Держдеп США також розглядає можливість виділення ще $50 млн безпосередньо для функціонування "Ради миру", однак виплати не розпочнуться, доки не буде впроваджено належний фінансовий контроль та механізми прозорості.

Попри оголошення тендерів на безпекові та будівельні роботи у Газі, жодного контракту поки не укладено. Представник "Ради миру" пояснив це тим, що організація фактично ще не працює на місці, оскільки ХАМАС досі не роззброєний.

Статус роботи

Як зазнаається, зараз американські законодавці вимагають від Адміністрації Трампа більше інформації про юридичний статус "Ради миру" та механізми її роботи.

Деякі конгресмени сумніваються, чи відповідає організація критеріям міжнародної структури, яка має право отримувати фінансування від США.