Трамп скликає Раду миру для перезавантаження роботи

Рада миру, створена президентом США Дональдом Трампом для врегулювання ситуації в секторі Гази, проведе засідання 30 червня на Кіпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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Перегляд стратегії та новий етап роботи ради

Зустріч учасників Ради миру триватиме два або три дні. Її головна мета – перегляд підходів до роботи після зміни міжнародної ситуації.

За інформацією видання, частина уваги останнім часом була зосереджена на конфлікті з Іраном, тому діяльність ради потребує "перезавантаження".

Очікується участь представників Національного комітету з управління Газою – палестинського органу технократів, який має замінити ХАМАС в управлінні сектором.

Також у зустрічі візьме участь офіс колишнього болгарського дипломата Ніколая Младенова, який виконує функції верховного представника президента США щодо Гази.

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Кіпр як нейтральний майданчик для переговорів

Кіпр виступить у ролі спостерігача та дотримуватиметься узгодженої позиції ЄС. Водночас країна не є співорганізатором зустрічі і не має офіційного політичного статусу в межах події.

Організатори обрали Кіпр як нейтральне місце для проведення засідання.

Поки що невідомо, чи братиме участь у зустрічі американська делегація.

"Зустріч проводиться для перегляду стратегії та відновлення роботи ради після зміни пріоритетів", – зазначив один із чиновників.

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Що таке "Рада миру"

У січні 2026 року повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України. Також основним завданням організації мало стати управління післявоєнним відновленням Гази.

22 січня в Давосі (Швейцарія) відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру", до якої долучилися десятки держав.

Разом із Трампом документи підписали представники влади Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану та Республіки Косово.

Після цього "Рада миру" офіційно набула статусу міжнародної організації.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Владіміра Путіна, а згодом – самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни Європейського Союзу відмовилися від приєднання до "Ради миру".

Фінансування "Ради миру"

За словами джерел, через чотири місяці після створення організації спеціальний фонд, відкритий за участі Світового банку, так і не отримав жодного внеску від донорів.

Натомість пожертви надходять напряму через банківський рахунок "Ради миру" в JPMorgan Chase. На відміну від механізму Світового банку, такий формат не передбачає незалежної системи фінансової звітності чи прозорості.

Представник "Ради миру" пояснив, що для отримання фінансування було створено кілька каналів, включно з механізмом Світового банку, однак донори обирають альтернативні варіанти переказу коштів.

Фінансову звітність організація надаватиме власній виконавчій раді, до якої входять представники адміністрації Трампа та інші радники.

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