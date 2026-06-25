Politico сообщило, что НАТО планирует предложить Украине на саммите в Анкаре
Страны НАТО подготовили проект решений о дальнейшей военной поддержке Украины и планируют рассмотреть его на саммите в Анкаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на дипломатов, работающих над декларацией.
Финансирование и новые оборонные контракты
Документ предусматривает заключение многомиллиардных оборонных контрактов и новые обязательства по поддержке Украины. По словам дипломатов, декларация будет краткой, как и в прошлом году, а ее содержание еще согласовывается и может измениться до момента подписания.
Точная сумма будущих контрактов пока не определена. Часть соглашений может быть сформирована на основе уже действующих программ или согласована предварительно.
Дипломаты сообщили, что в проекте декларации страны НАТО планируют взять на себя обязательство предоставить Украине военную помощь на сумму 70 млрд евро и предусмотреть на следующий год финансирование как минимум на таком же уровне.
Что будут обсуждать на саммите НАТО
В публикации говорится, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стремится сосредоточить саммит на развитии оборонной промышленности Альянса. По его словам, это должно помочь уменьшить разногласия между союзниками.
В проекте декларации также отмечается, что европейские страны увеличат свой вклад в обеспечение безопасности. Речь идет об инвестициях в дальнобойные ударные системы, противовоздушную оборону и беспилотники.
Кроме того, масштабные оборонные контракты могут стать дополнительным аргументом во взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом.
Один из дипломатов отметил, что вопрос поддержки Украины может стать наиболее спорным. В то же время другой представитель Альянса заявил, что переговоры по тексту проходят без серьезных затруднений.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре союзники намерены закрепить общую позицию по Украине, сформированную после недавних саммитов G7 и Европейского совета.
- Очередной саммит лидеров стран НАТО состоится 7–8 июля 2026 года в столице Турции Анкаре.
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