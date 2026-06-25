Украина создала окно возможностей в войне, но это не будет длиться вечно, - заместитель генерального секретаря НАТО

Украине удалось создать "окно возможностей" в войне с РФ, однако необходимо воспользоваться этой возможностью.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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По её словам, Украине удалось "переломить ход войны", и это видно не только на поле боя, но и в ударах по Москве и Санкт-Петербургу

"Мы также видим это, анализируя поведение России. Каждый раз, когда они видят слабость, именно тогда они наносят удар. Они нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру, они нанесли удар по религиозному объекту, входящему в список ЮНЕСКО. То есть, после всех тех похвал в адрес христианства и православия, они в итоге бомбят священное место. Но это не признак их силы. Это признак их слабости", - отметила Шекеринская.

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Заместитель генерального секретаря НАТО считает, что "окно возможностей" открылось благодаря тому, что украинцы обладают не только мужеством, но и изобретательностью, опытом, новой стратегической концепцией, а также получили необходимую поддержку в нужный момент.

В то же время она предупредила, что "окно возможностей" не является неограниченным во времени.

"Такие окна возможностей создаются ценой многих жертв, но они не будут оставаться открытыми вечно. Поэтому мое главное послание заключается в том, что мы должны воспользоваться этой возможностью и поддерживать Украину в ее приоритетах", - подытожила Шекеринская.

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Что этому предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент Зеленский "достаточно хорошо справляется" в противостоянии российской агрессии и, по крайней мере, не сдаёт своих позиций.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что удары Украины по России наносят значительный ущерб российской экономике, поэтому Путину стоит сесть за стол переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Украина находится в новой позиции силы, Россия должна идти на переговоры

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