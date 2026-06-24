Экономика РФ сейчас переживает тяжелые времена. Украинцы действуют эффективно, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что удары Украины по России наносят значительный ущерб российской экономике, поэтому Путину стоит сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Рютте, Украина демонстрирует хорошие результаты на поле боя.

"Прямо сейчас, пока мы говорим, они уничтожают и серьезно ранят от 30 до 35 тысяч россиян в месяц. И это, конечно, невероятные цифры. И это оказывает огромное влияние на Россию.

Мы видим, что российская экономика сейчас переживает тяжелые времена. Украинцы действуют эффективно, нанося удары по их энергетической инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, которые, конечно, также финансово поддерживают военные усилия. Потому что на данный момент Путин тратит почти 50% государственного бюджета на оборону. Три четверти его налоговых поступлений тратятся на оборону", - пояснил он.

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По мнению Рютте, Путину стоит пойти навстречу и сесть за стол переговоров.

"Именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года сдвинул с мертвой точки ситуацию с Путиным. Уиткофф, Кушнер, Марко Рубио — все работают над тем, чтобы это мирное соглашение было заключено. Но это может произойти только в том случае, если Путин действительно захочет пойти на это и работать с другими для достижения результата. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования", — добавил генсек НАТО.

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