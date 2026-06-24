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Новости переговоры с РФ
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Экономика РФ сейчас переживает тяжелые времена. Украинцы действуют эффективно, - Рютте

Экономика РФ в затруднительном положении, а Украина действует эффективно: заявление Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что удары Украины по России наносят значительный ущерб российской экономике, поэтому Путину стоит сесть за стол переговоров.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Рютте, Украина демонстрирует хорошие результаты на поле боя.

"Прямо сейчас, пока мы говорим, они уничтожают и серьезно ранят от 30 до 35 тысяч россиян в месяц. И это, конечно, невероятные цифры. И это оказывает огромное влияние на Россию.

Мы видим, что российская экономика сейчас переживает тяжелые времена. Украинцы действуют эффективно, нанося удары по их энергетической инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, которые, конечно, также финансово поддерживают военные усилия. Потому что на данный момент Путин тратит почти 50% государственного бюджета на оборону. Три четверти его налоговых поступлений тратятся на оборону", - пояснил он.

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По мнению Рютте, Путину стоит пойти навстречу и сесть за стол переговоров.

"Именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года сдвинул с мертвой точки ситуацию с Путиным. Уиткофф, Кушнер, Марко Рубио — все работают над тем, чтобы это мирное соглашение было заключено. Но это может произойти только в том случае, если Путин действительно захочет пойти на это и работать с другими для достижения результата. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования", — добавил генсек НАТО.

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Автор: 

россия (98031) США (29619) боевые действия (6240) Рютте Марк (676)
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Топ комментарии
+2
Мир по стамбулу не має сенсу. Його можна було в 22 році заключити, якщо вже на то пішло, але після стількох смертей та руйнувань, якшо такий мир заключити, то все було дарма
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24.06.2026 09:47 Ответить
+1
Можна погодитися, рашка вклалася в ВПК а ми розносимо її, нафтова подушка яка мала рятувати федеральний бюджет паралізована бпла які періодично навідуються на нафтоналивні платформи,коротше для москви склалася патова ситуація яка погіршується з кожним днем,але їх маразматичний бункерний дід досі вірить в протилежне, думаю він до Гаагського трибуналу не доживе,а всі його посіпаки врешті решт будуть перекладати вину на нього одного щоб уникнути тюрми...
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24.06.2026 09:32 Ответить
+1
змусять , але проблема полягає в тому , що світ поки не встиг диверсифікуватися від московії повністю і чекісти все ще отримують валюту

але перші дзвіночки вже є , ***** тишком натякає на мир по стамбулу , але це втрата субʼєктності тому нам не підходить , через рік він ще буде зновірливим після того як ми ********** його парад зомбаків на девятамая , цей раз пошкодували в той не пошкодуєм
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24.06.2026 09:33 Ответить

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