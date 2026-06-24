Економіка РФ зараз переживає скрутні часи. Українці діють ефективно, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив, що удари України по Росії завдають значної шкоди російській економіці, тому Путіну варто сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Рютте, Україна демонструє хороші результати на полі бою.

"Прямо зараз, поки ми говоримо, вони ліквідовують та серйозно ранять від 30 до 35 тисяч росіян на місяць. І це, звісно, неймовірні цифри. І це має величезний вплив на Росію.

Ми бачимо, що російська економіка зараз переживає скрутні часи. Українці діють ефективно, завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах всередині Росії, які, звичайно, також фінансово підтримують воєнні зусилля. Тому що на цей момент Путін витрачає майже 50% державного бюджету на оборону. Три чверті його податкових надходжень витрачаються на оборону", - пояснив він.

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На думку Рютте, Путіну варто йти назустріч та сісти за стіл переговорів.

"Саме Дональд Трамп на посаді президента у лютому минулого року зрушив з мертвої точки ситуацію з Путіном. Віткофф, Кушнер, Марко Рубіо - всі працюють над тим, щоб ця мирна угода була укладена. Але це може статися лише в тому випадку, якщо Путін справді захоче піти на це і працювати з іншими для досягнення результату. А поки що він лише повторює свої максималістські вимоги", - додав генсек НАТО.

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