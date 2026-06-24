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Новини переговори з РФ
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Економіка РФ зараз переживає скрутні часи. Українці діють ефективно, - Рютте

Економіка РФ у скруті, а Україна діє ефективно: заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив, що удари України по Росії завдають значної шкоди російській економіці, тому Путіну варто сісти за стіл переговорів.

Про це він заявив в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Рютте, Україна демонструє хороші результати на полі бою.

"Прямо зараз, поки ми говоримо, вони ліквідовують та серйозно ранять від 30 до 35 тисяч росіян на місяць. І це, звісно, неймовірні цифри. І це має величезний вплив на Росію.

Ми бачимо, що російська економіка зараз переживає скрутні часи. Українці діють ефективно, завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах всередині Росії, які, звичайно, також фінансово підтримують воєнні зусилля. Тому що на цей момент Путін витрачає майже 50% державного бюджету на оборону. Три чверті його податкових надходжень витрачаються на оборону", - пояснив він.

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На думку Рютте, Путіну варто йти назустріч та сісти за стіл переговорів.

"Саме Дональд Трамп на посаді президента у лютому минулого року зрушив з мертвої точки ситуацію з Путіном. Віткофф, Кушнер, Марко Рубіо - всі працюють над тим, щоб ця мирна угода була укладена. Але це може статися лише в тому випадку, якщо Путін справді захоче піти на це і працювати з іншими для досягнення результату. А поки що він лише повторює свої максималістські вимоги", - додав генсек НАТО.

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Автор: 

росія (70572) США (26829) бойові дії (6016) Рютте Марк (717)
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Топ коментарі
+2
Не сяде ***** за стіл перемовин. Для цього йому прийдеться забратися з окупованих територій і виплатити репарації, а на єто он пайтіть нє могьот. І плюс це буде репутаційний удар по його режиму. Тому для расєї дешевше буде продовжувати війну далі
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24.06.2026 09:45 Відповісти
+2
Мир по стамбулу не має сенсу. Його можна було в 22 році заключити, якщо вже на то пішло, але після стількох смертей та руйнувань, якшо такий мир заключити, то все було дарма
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24.06.2026 09:47 Відповісти
+1
Можна погодитися, рашка вклалася в ВПК а ми розносимо її, нафтова подушка яка мала рятувати федеральний бюджет паралізована бпла які періодично навідуються на нафтоналивні платформи,коротше для москви склалася патова ситуація яка погіршується з кожним днем,але їх маразматичний бункерний дід досі вірить в протилежне, думаю він до Гаагського трибуналу не доживе,а всі його посіпаки врешті решт будуть перекладати вину на нього одного щоб уникнути тюрми...
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24.06.2026 09:32 Відповісти

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