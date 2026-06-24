Кремль тисне на Лукашенка для відкриття нового фронту проти України, - WSJ

Москва активізувала тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, наполягаючи на використанні території Білорусі для розширення військових дій проти України. У Кремлі також розглядають можливість задіяння білоруського напрямку для запуску дронів та проведення гібридних операцій проти держав НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Москва тисне на Мінськ

У публікації зазначається, що Москва послідовно посилює тиск на Мінськ від початку року. На тлі сповільнення наступальних дій російських військ на Донбасі Кремль шукає нові способи загострення ситуації та створення додаткових осередків напруги.

За інформацією американських і європейських посадовців, Росія має чітке бачення того, як може використати територію Білорусі. Зокрема, йдеться про регулярне застосування її як майданчика для запуску безпілотників по українських цілях, відкриття нового напрямку загрози для західних регіонів України та змушення ЗСУ перекидати сили з ключових ділянок фронту на сході.

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Водночас Білорусь може стати інструментом для здійснення провокацій поблизу кордонів держав НАТО. За оцінками джерел, таким чином Кремль прагне послабити міжнародну підтримку України та перевірити готовність Альянсу реагувати на подібні виклики. Видання нагадує, що минулого року російські дрони вже фіксувалися в повітряному просторі Польщі, а надалі такі інциденти можуть набути регулярного характеру.

Важелі впливу

За даними видання, Кремль має у своєму розпорядженні низку інструментів впливу на білоруську владу, серед яких ключову роль відіграє фінансова залежність Мінська від Москви. Колишні представники розвідувальних структур стверджують, що Росія активно використовує економічні важелі для посилення тиску на режим Лукашенка.

Значну частину контактів із білоруським керівництвом від імені Кремля здійснює посол РФ у Білорусі Борис Гризлов, який підтримує прямий зв’язок із Лукашенком. Як зазначають джерела, одним із головних аргументів Москви є загроза припинення фінансової підтримки, від якої білоруська влада значною мірою залежить для збереження економічної та політичної стабільності.

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